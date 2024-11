Vols internationaux : Air Algérie vise une flotte plus importante d’ici 2040

Le directeur général d’Air Algérie, en l’occurrence Hamza Benhamouda, a dévoilé le calendrier de réception des nouveaux aéronefs de la compagnie aérienne nationale et fait part de ses projets de renforcer davantage la flotte nationale d’ici à 2040.

Pour rappel, en 2023, Air Algérie a décidé de passer une commande de 15 nouveaux aéronefs auprès de deux géants de la construction aéronautique, notamment Boeing et Airbus. Un autre plan d’envergure pour moderniser la flotte d’Air Algérie à l’horizon 2024 vient d’être dévoilé par le PDG de la compagnie.

Air Algérie : Benhamouda dévoile le calendrier de réception des 15 nouveaux avions

En marge d’une conférence de presse, organisée au siège de la compagnie, sur la sécurité de l’aviation civile, le PDG d’Air Algérie a donné plus de détails sur le dossier de renforcement de la flotte d’Air Algérie avec quinze nouveaux aéronefs, notamment 8 nouveaux avions de type 737 – Max 9, et 7 autres Airbus gros porteurs, A330-900 et A350-1000.

Dans ce sillage, Hamza Benhamouda indique qu’Air Algérie réceptionnera sa première commande en juin 2025. « Air Algérie va recevoir à partir de juin 2025 les nouveaux avions, avec une moyenne de deux appareils par an jusqu’à ce que le nombre total soit atteint« , a-t-il précisé. Le contrat d’achat de ces appareils s’étalera jusqu’aux deux années prochaines.

L’initiative d’acquisition de ces quinze nouveaux aéronefs vise à renforcer la position de la compagnie aérienne sur le marché international et à répondre à la demande des voyageurs aériens.

Un plan d’envergure pour renforcer la flotte nationale à l’horizon 2040

Dans la suite de ses déclarations, le premier responsable de la compagnie aérienne nationale a dévoilé ses projets de renforcer davantage le nombre d’avions composant la flotte nationale. En plus de la commande de 15 avions, Air Algérie étudie un ambitieux plan d’expansion de sa flotte d’ici à 2040.

Par ailleurs, la compagnie aérienne ambitionne de transporter un total de 7.4 millions de passagers au cours de cette année et d’accroître ce chiffre grâce au renforcement de sa flotte. L’acquisition de nouveaux avions permettra, aussi, à la compagnie de lancer de nouvelles lignes à l’international, notamment en Europe, en Asie et en Amérique.

