Vols internationaux : Air Algérie renforce son réseau pour l’été 2024

À l’approche de la saison estivale, nombreuses sont les compagnies aériennes qui ont dévoilé leurs nouveaux programmes et nouvelles offres permettant la desserte du territoire national et le transport des voyageurs algériens depuis et vers leur pays.

De son côté, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, qui passe par une période difficile, poursuit ses efforts pour réussir la prochaine saison estivale.

Air Algérie opère des ajustements à son programme estival

Selon le site spécialisé, Aéroroutes, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a opéré des ajustements à son programme des vols, en prévision, à la prochaine saison estivale. En effet, depuis le début du mois de mars courant, le transporteur aérien finalise progressivement ses opérations internationales pour l’été 2024, des changements qui entreront en vigueur à compter du 31 mars 2024.

Ainsi, Air Algérie a décidé d’augmenter le nombre de ses vols vers ces destinations :

Alger – Bamako : ajout d’un nouveau vol pour passer de 3 à 4 liaisons par semaine, à partir du 9 avril 2024;

Alger – Barcelone : Air Algérie augmente ses fréquences de 4 à 7 vols par semaine, à partir du 31 mars ;

Vers Pékins : maintien de deux vols hebdomadaires ;

À destination du Caire : augmentation de 4 à 5 vols hebdomadaires à partir du 13 avril 2024 et l’ajout d’un autre vol pendant la période allant du 20 juin au 8 septembre 2024;

Alger – Dakar : augmentation de 5 à 6 vols par semaine à partir du 31 mars courant ;

À destination de Dubaï : Air Algérie prévoit d’augmenter ses fréquences de 4 à 7 vols par semaine à partir du 15 avril et de passer à 9 vols entre le 17 juin et le 13 septembre 2024.

Mais ce n’est pas tout. La compagnie aérienne nationale prévoit de renforcer ses dessertes depuis et vers ces destinations, comme suit :

Alger – Francfort : ajout d’un vol supplémentaire pour passer de 3 à 4 liaisons par semaine entre le 18 juin et le 10 septembre 2024 ;

Alger – Djeddah : augmentation de 2 à 7, voire 8 vols par semaine ;

Vers Lisbonne : ajout d’un vol supplémentaire à compter du 10 juin 2024 ;

À destination de la Médine : ajout de 3 vols par semaine, pour passer à 6 vols hebdomadaires, à partir du 31 mars 2024 ;

Vers Montréal : Air Algérie passe de 9 à 10 vols par semaine en haute saison ;

À destination de Palma : renforcement du programme avec l’ajout d’un nouveau vol à partir du 31 mars courant;

Vers Paris CDG : augmentation du nombre des vols de 41 à 49 liaisons ;

Alger – Vienne : reprise des vols en date du 19 juin 2024, suite à une suspension de la ligne depuis le 9 mars denier.

Air Algérie réduit le nombre de ses vols vers ces pays

En revanche, Air Algérie a, aussi, renoncé à l’augmentation de ses fréquences sur les lignes suivantes :

À destination d’Abidjan : suppression de l’ajout d’un quatrième vol hebdomadaire ;

Alger – Bruxelles : maintien de 4 vols par semaine durant la période allant du 16 juin et 11 septembre 2024 ;

Alger – Doha : suppression de l’ajout d’un troisième vol entre le 17 juin et le 9 septembre 2024 ;

Vers Douala : réduction du programme des vols de 3 à 2 liaisons par semaine ;

À destination de Johannesburg : suspension des deux vols, par semaine, prévus par la compagnie pendant la période allant du 1ᵉʳ avril au 17 juillet 2024 ;

Vers Kuala Lumpur en Malaisie : annulation des deux services prévus pour le lancement de cette ligne ;

Alger – Milan : le renforcement de la ligne prévu par la compagnie a été annulé ;

Alger – Moscou : l’ajout d’un nouveau vol prévu sur cette route aérienne annulé ;

Alger – N’djamena – Addis-Abeba : Air Algérie a renoncé au renforcement de cette ligne ;

Alger – Nouakchott : réduction du programme aérien de 4 à 3 vols par semaine ;

À destination de Ouagadougou : Air Algérie a supprimé un vol de son programme.

