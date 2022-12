Vols internationaux : Air Algérie propose un nouveau service

Avec la levée des conditions de voyage en Algérie, la compagnie nationale aérienne déploie tous ses efforts pour reprendre le niveau de trafic aérien précédant à la pandémie du covid-19. En effet, elle prévoit l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, notamment celles à destination de l’Éthiopie et de l’Afrique du Sud.

Mais ce n’est pas tout. Le président de la république Abdelmadjid Tebboune a précédemment ordonné de changer le mode de gestion de la compagnie, selon un plan moderne, pour suivre les normes internationales. Par ailleurs, pour satisfaire ses clients et avancer dans ce plan de modernisation, Air Algérie prévoit de nouveau service. Ces ce qui ressort de son dernier communiqué, publié en ce mardi 6 décembre 2022.

Air Algérie offre la possibilité du préenregistrement en ligne

En effet, le communiqué de la compagnie aérienne nationale indique que, désormais, les voyageurs à bord d’Air Algérie disposent d’un nouveau service. Il s’agit de la possibilité de se préenregistrer, via son application mobile, et de choisir son siège en ligne 24 heures avant le départ.

Cet enregistrement en ligne permet, aux voyageurs, de gagner du temps à l’aéroport. Il suffit, uniquement, d’imprimer son reçu d’enregistrement et de récupérer la carte d’embarquement, une fois arrivé à l’aéroport.

Par ailleurs, Air Algérie précise, sur son site officiel, que l’enregistrement en ligne est accessible pour tous les voyageurs en possession d’un billet électronique. Et est disponible 24 heures avant le départ.

تتيح الخطوط الجوية الجزائرية لمسافريها إمكانية القيام بالتسجيل المسبق و اختيار المقعد و ذلك 24 ساعة قبل موعد الرحلة.

Désarchivage des billets non utilisés : Air Algérie prolonge le dernier délai

Dans un autre dossier, notamment celui concernant les billets non utilisés à cause de la pandémie du Covid-19. En effet, dans un précédent communiqué, Air Algérie a annoncé la prolongation du dernier délai de l’opération de désarchivage de ces billets et des EMD-Voucher.

Ainsi, les voyageurs concernés par cette opération disposent maintenant d’un délai allant jusqu’au 31 mars 2023 pour envoyer leurs demandes. Par ailleurs, le traitement de ses dernières se ferra dans les meilleurs délais après l’inscription.