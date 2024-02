Vols internationaux : Air Algérie annonce une nouvelle promotion pour le Ramadan

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a précédemment annoncé des promotions spéciales pour le mois sacré de Ramadan, allant jusqu’à 50% de réduction. Une offre alléchante qui répond aux instructions du chef d’État, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné la baisse des prix des billets.

Cette baisse des prix intervient pour permettre aux membres de la diaspora de passer le mois sacré en Algérie auprès de leurs familles.

Vols au départ de l’Algérie : une nouvelle offre pour le mois de ramadan 2024

La précédente offre d’Air Algérie concerne les vols de la compagnie depuis l’international vers le territoire national. Cependant, la compagnie aérienne nationale revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi 22 février 2024, pour annoncer le lancement d’une autre promotion.

En effet, Air Algérie propose à ses clients de réserver, dès maintenant, leurs billets de voyages et de profiter des nouvelles promotions de la compagnie. Le pavillon national indique que cette offre est valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 13 avril 2024 et s’applique sur des vols programmés entre le 10 mars et le 13 avril 2024.

« Profitez jusqu’au 13 avril 2024 de nos offres spéciales Ramadan, pour tous vos voyages au départ de l’Algérie vers l’international. Réservez dès maintenant pour des voyages entre le 10 mars et le 13 avril 2024.« , lit-on sur le communiqué de la compagnie aérienne nationale.

Quels sont les prix d’Air Algérie pour le Ramadan ?

Air Algérie n’a pas encore donné de détails concernant le montant de cette réduction. Cependant, sur son site de réservation, elle propose ses billets de voyage au départ de l’aéroport international d’Alger vers celui de Paris, à partir de 26 280 dinars algériens, le prix de l’aller simple.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, affiche ses billets au départ de l’aéroport de Béjaia vers celui de Marseille en France, au prix de 21 330 dinars algériens.

À LIRE AUSSI :

>> Nouvelle promotion chez ASL Airlines : 10% de remise au profit des voyageurs juniors

>> Vols vers l’Algérie: Vueling lance un nouveau service pour l’enregistrement des passagers