Vols internationaux : 7 nouveautés prochainement au programme d’Air Algérie

Le PDG d’Air Algérie a présenté les projets de la compagnie aérienne nationale, pour l’année en cours, devant la commission des affaires étrangères, de la coopération et l’émigration. Lors de cette rencontre, Yacine Benslimane a fait part des projets de l’ouverture de nouvelles lignes.

Depuis l’an dernier, Air Algérie ne cesse de s’ouvrir sur le continent africain. L’année 2023 a vu le lancement des vols vers l’Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Cameroun et à destination de l’Éthiopie.

Ouverture de 7 nouvelles lignes aériennes en 2024

Dans ce sillage, le directeur commercial d’Air Algérie, en l’occurrence Yacine Amiar, a évoqué les perspectives de la compagnie pour l’année en cours. En effet, le transporteur aérien national projette le lancement de sept nouvelles lignes aériennes d’ici au quatrième semestre de l’année 2024.

Il en est questions des liaisons à destination de Libreville au Gabon, Abudja au Nigeria et N’Djamena au Tchad. Par ailleurs, Air Algérie prévoit d’étendre son réseau vers l’aéroport de Gatwick à Londres, vers New York, dont l’ouverture est à l’étude.

S’agissant du programme d’Air Algérie, Amiar a fait savoir qu’une offre de 1.2 million de sièges vers la France, est au programme d’Air Algérie, dont 5% ont été déjà réservés. Et 34% des 23 353 billets proposés pour le Canada ont été aussi réservés.

La saison du Hadj et de la Omra a été aussi évoquée lors de ce discours. À ce sujet, Air Algérie a affrété trois avions gros porteurs et prévoit d’affréter trois autres moyens porteurs, pour lesquels les contrats n’ont pas été signés. Et ce, pour répondre à la demande croissante sur ses vols.

Par ailleurs, en ce qui concerne le bilan de l’activité de la compagnie en 2023, les responsables d’Air Algérie ont fait état de 7.27 millions de passagers ayant voyagé à bord de ses avions. Soit une évolution de 67% sur les lignes internationales et 13% sur les vols domestiques.

