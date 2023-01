Vols internationaux : 4 nouveautés au programme d’Air Algérie

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, reprendra 100% de ses activités d’avant pandémie du Covid-19, dès le mois de Mars 2023. Et ce, grâce au renforcement de son programme des vols et la reprise de quelques nouvelles lignes.

En effet, pour son programme de la nouvelle saison estivale 2023, elle compte plusieurs nouveautés, notamment vers les pays du continent africain et du Moyen-Orient. Le site spécialisé des données du secteur aérien et de l’aviation, Aéroroutes, a dévoilé quelques une de ces nouveautés.

Vols Alger – Montréal : Air Algérie assurera 10 rotations cet été

Selon Air Journal qui cite les données de Aéroroutes, la compagnie aérienne Air Algérie compte se renforcer au Canada. En effet, conformément aux données de ce dernier, ce transporteur aérien va ajouter deux nouvelles liaisons entre l’aéroport de Houari Boumedienne à Alger et celui de Montréal.

Ainsi, du 11 juin au 9 septembre 2023, Air Algérie opérera ces deux nouveaux vols grâce à ses A330-200 tous les jours à 10 h 10 et tous les mardis à 6 h 00. Les jeudis et les vendredis, ces avions d’Air Algérie décolleront à partir de 17 h 30. Par ailleurs, les vols retours seront assurés tous les jours à 16 h 10 et tous les mardis, vendredis et samedis à 12 h 00 et 23 h 30, respectivement. Pour rappel, actuellement Air Algérie opère sept liaisons entre le territoire national et le Canada. Sur cette route, elle est en concurrence avec Air Canada.

Air Algérie : des nouveautés en Jordanie et en Afrique

Toujours selon les données d’Aéroroutes, Air Algérie compte reprendre une ancienne ligne aérienne au Moyen-Orient. En effet, après plusieurs années d’absence, le transporteur aérien national compte reprendre la ligne reliant entre l’aéroport d’Alger vers Amman en Jordanie. Avec, notamment, en continuation vers Doha, actuellement desservie en ligne directe.

Ce nouveau programme débutera à partir du 29 mars 2023. Et ce, à raison de deux liaisons par semaine, qui seront assurées par un Boeing 737-800 (48+114). Sur cette ligne, Air Algérie sera en concurrence avec Royal Jordanien qui compte également reprendre cette ligne aérienne.

Air Algérie est également à la reconquête de l’Afrique. En effet, comme l’avait souligné, à plusieurs reprises son PDG, ce transporteur aérien prévoit l’ouverture de nouvelles lignes aériennes vers les Pays de l’Afrique. Selon Aéroroutes, ce dernier, prévoit, à partir du 27 mars 2023, d’assurer la desserte d’Addis-Abeba-Bole, en Éthiopie. Et ce, au départ d’Alger, à raison de deux vols par semaine.

À partir du 26 mars prochain, Air Algérie desservira également l’aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud, grâce à un rythme de deux vols hebdomadaires, qui seront assurés par son A330-200. Une autre nouveauté qui figurera au programme de la compagnie nationale aérienne, dès le mois de juin 2023. C’est Libreville au Gabon. Selon la même source, Air Algérie assurera, sur cette route, trois vols par semaine, sans concurrence.