Vols internationaux : 2 nouveautés prochainement au programme d’Air Algérie

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, compte parmi ses projets la transformation de l’aéroport d’Alger en un HUB international, mais aussi l’ouverture prochaine de 10 nouvelles lignes vers des destinations internationales en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique.

L’ouverture de ces nouvelles lignes va permettre de relier entre le continent africain et les quatre coins du monde grâce à des dessertes assurées par la compagnie aérienne nationale.

Air Algérie décolle vers l’Éthiopie

Après avoir annoncé l’ouverture de nouveaux vols reliant entre l’aéroport d’Alger et celui de Johannesburg, la prochaine étape pour Air Algérie et de décoller vers de nouvelles destinations, notamment vers le Cameroun et Éthiopie.

Des nouveautés dévoilées par le site spécialisé dans l’aéronautique et l’aviation, Aéroroutes, qui donne plus de détails sur ces deux ouvertures. En effet, le site rappelle que la compagnie aérienne nationale a prévu son premier vol vers Addis-Abeba en Éthiopie pour mars 2023 dernier avant de renoncer à cette première programmation.

Par ailleurs, selon les données d’Aéroroutes, le transporteur aérien national des voyageurs aurait programmé une nouvelle fois ses liaisons à partir du 30 octobre 2023. Elle compte, provisoirement, assurer la desserte d’Addis-Abeba au départ d’Alger à raison de deux vols par semaine. Et ce, à bord d’un avion Airbus A330-200.

Douala, une autre nouveauté du réseau d’Air Algérie en Afrique

En plus d’Addis-Abeba, Air Algérie a programmé l’ouverture prochaine d’une autre ligne aérienne sur son réseau des vols en Afrique. Selon Aéroroutes, la compagnie aérienne nationale a programmé son premier vol vers Douala au Cameroun à partir du 29 octobre 2023.

Le programme opérationnel déposé par Air Algérie pour la desserte de cette ligne fait état de trois vols par semaine, opéré avec des 737-700 et -800. Par ailleurs, il convient de préciser que les réservations ne sont pas encore ouvertes pour ces destinations.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie dévoile la taxation des excédents de bagages pour ses vols vers Johannesburg

>> Air Algérie reprend ses vols vers cette destination