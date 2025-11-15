Vols intérieurs en Algérie : Domestic Airlines renforce son réseau

Dans le cadre d’une stratégie nationale ambitieuse visant à renforcer le réseau de transport aérien intérieur, les autorités algériennes, sur instructions présidentielles, ont lancé un programme en partenariat avec la compagnie Domestic Airlines pour étendre le réseau de vols intérieurs et relier les wilayas isolées et stratégiques aux grandes métropoles.

Cette initiative s’inscrit dans un objectif de développement équilibré des territoires et de stimulation de la croissance économique et sociale, notamment dans les régions sahariennes du Sud qui rencontrent depuis longtemps des difficultés d’accès par voie terrestre.

La compagnie Domestic Airlines a annoncé un programme de vols intérieurs régulier, réparti sur la semaine, comme suit :

Tamanrasset – Bordj Badji Mokhtar : tous les vendredis, aller-retour

Constantine – Illizi : tous les samedis et mercredis, aller-retour

Tamanrasset – Djanet : tous les lundis, aller-retour

Alger – Djanet : tous les mercredis, aller-retour

Béchar – Oran : tous les dimanches

Alger – Béchar : tous les dimanches et mercredis

Ces nouvelles liaisons confirment l’engagement de la compagnie à étendre la couverture aérienne vers des zones stratégiques du Sud, en les reliant aux deux principales villes (Alger et Oran) et en créant des connexions directes entre plusieurs villes du Sud.

Air Algérie reçoit son premier Airbus A330neo : un nouveau souffle pour le transport aérien national

Dans le cadre du programme ambitieux de renouvellement et d’élargissement de sa flotte, la compagnie nationale Air Algérie a réceptionné jeudi, à l’aéroport international Houari-Boumediene, son tout premier avion de type Airbus A330neo. L’événement, marqué par une cérémonie officielle, a été supervisé par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et s’inscrit dans la vision stratégique de développement du transport aérien national et du renforcement de la présence de l’Algérie sur la scène internationale.

L’avion reçu dispose de 308 sièges et son premier vol commercial est prévu vers Montréal (Canada) dès samedi prochain. Baptisé « Novembre 54 », il symbolise un nouveau départ pour Air Algérie, permettant à la compagnie de moderniser sa flotte et d’améliorer ses services tant au niveau régional qu’international.

La réception s’est déroulée en présence du PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, du Directeur général des Douanes, général-major Abdelhafid Bakhouche, et du Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout.

Une étape majeure pour la vision nationale du transport aérien

S’exprimant lors de la cérémonie, M. Sayoud a souligné que cet appareil constitue « le début effectif vers la concrétisation d’une vision globale de développement du transport aérien national et de renforcement de la place de l’Algérie sur la scène internationale », conformément aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune.

Selon lui, ce programme permettra à Air Algérie d »étendre son réseau de vols vers les pays africains, les capitales arabes et les grandes villes du monde, de recouvrer sa place concurrentielle au niveau international et de répondre à la demande croissante sur le transport aérien tout en offrant des services de qualité supérieure et un confort accru aux voyageurs.

Le ministre a également annoncé le lancement imminent du projet de modernisation de l’aéroport international d’Alger, doté d’un budget considérable. Le but est de transformer l’infrastructure en un aéroport intelligent, conforme aux standards internationaux et adapté à la digitalisation des services aéroportuaires.

Pour sa part, Hamza Benhamouda a déclaré que la réception de cet Airbus A330neo représente « une avancée qualitative » dans la stratégie opérationnelle de la compagnie. Il a souligné que ce programme s’inscrit dans le mois de novembre, symbole de mémoire historique, de sacrifices et de fierté nationale, et reflète la volonté de faire de la compagnie un acteur compétitif et moderne du transport aérien.