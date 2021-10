Vols intérieurs : Air Algérie annonce l’ouverture de nouvelles lignes

Suite au recul du Coronavirus, les ouvertures et les reprises se sont enchaînées grâce aux autorisations des autorités algériennes notamment dans le domaine des transports et ce sur l’échelle internationale et nationale. Pour le réseau domestique, de nouvelles lignes ont été ouvertes et de nouveaux vols ont été ajoutés conformément aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Voici les vols et lignes ajoutés :

Tous les jeudis : Adrar – Bordj Badji Mokhtar – Adrar

Tous les samedis : Adrar – Bordj Badji Mokhtar – Tamanrasset (retour les Dimanches selon Tamanrasset – Bordj Badji Mokhtar – Adrar)

Tous les dimanches : Alger – Mecheria – Alger

Tous les lundis : Alger – El Oued – Alger

A compter du 02 novembre 2021 :

Tous les mardis et samedis : Alger – Tébessa – Alger

A compter du 02 Novembre 2021 :

Tous les mardis : Ghardaïa – Tamanrasset – Ghardaïa

Ouverture de Nouvelles lignes :

A compter du 02 novembre 2021 :

Tous les mardis (une fois toutes les deux semaines) : El Oued – Illizi – El Oued

A compter du 09 Novembre 2021 :

Tous les mardis (une fois toutes les deux semaines) : El Oued – Djanet– El oued

La cherté des billets touche également les vols nationaux

En effet, la cherté des billets est un réel problème et un sujet récurrent ces derniers temps à l’occasion de la réouverture partielle des frontières aériennes. Beaucoup déplorent le prix exorbitant des billets vers l’international vers plusieurs destinations, ce souci touche les vols nationaux notamment ceux vers le Sud.

Pour voyager vers le Sud et profiter des paysages exceptionnels qu’offre le Sahara algérien, il faut par exemple dépenser près de 30 000 DA pour aller à Tamanrasset avec un billet aller – retour. Un prix qui découragent beaucoup de voyageurs algériens et même les touristes étrangers souhaitant découvrir notre désert.