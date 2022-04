Vols France : l’Algérie ciblée par une nouvelle compagnie

Le ministère des Transports a révélé, lundi 28 mars 2022, le nouveau programme de vols supplémentaires octroyés à la compagnie nationale Air Algérie, avec notamment 64 vols opérant en grande partie vers la France.

Même avec cette augmentation, Air Algérie ne parvient pas à satisfaire la totalité de la demande. Une opportunité que les compagnies aériennes étrangères ont saisi pour proposer les meilleures offres à destination du territoire national. Mais pas que, dans la mesure où l’Algérie est devenue la cible des opérateurs aériens récemment créés.

Il s’agit bel et bien de la compagnie française Enzee Air récemment créée par Nicolas d’Hyèvres. le transporteur compte parmi ces objectifs de l’année 2023 desservir l’Algérie avec notamment un Airbus neo composé de 170 sièges dans le but d’embarquer la clientèle VFR (Visit Family and Relatives).

« Notre vocation restera de nous positionner sur la seule période estivale française pour répondre à une vraie demande. Les Français ont de plus en plus envie de partir de chez eux, mais à proximité. C’est là où nous aurons les meilleurs taux de remplissage et la meilleure rentabilité” a expliqué le PDG de Enzee Air.

La nouvelle compagnie française considère l’Algérie comme une destination à fort potentiel, surtout durant les périodes estivales compte tenu de la hausse de la demande exprimée par la diaspora algérienne en France. En revanche, ces nouveaux services n’ont encore fait l’objet d’aucune note officielle de la part des autorités algériennes.

Actuellement, l’opérateur français dessert Ajaccio, Nice et Londres-Stansted. « Je loue un Fokker 100 (de 100 sièges, Ndlr) pendant 18 semaines, du 26 mai au 26 septembre, pour une capacité hebdomadaire de 2000 sièges. » a ajouté Nicolas d’Hyèvres, ce qui revient donc à environ 36 000 sièges sur la période estivale 2022.

De nouvelles portes ouvertes pour les compagnies étrangères?

En application du principe de réciprocité, la Direction générale de l’aviation civile algérienne a fait parvenir, mardi 29 mars de l’année en cours, un courrier aux compagnies suivantes : British Airways, Turkish Airlines, Emirates, ITA, Egypt Air et TUI Fly Belgium. Par le biais de ce document, lesdites compagnies aériennes sont appelées à faire part de leurs programmes complémentaires concernant l’été 2022.

Effectivement, grâce à l’ouverture du créneau aérien à destination de la Belgique, Air Algérie a pu reprendre ses liaisons vers la Belgique, avec une liaison bihebdomadaire entre Bruxelles et Alger sans même passer par la France, comme c’était le cas précédemment.

Cependant, cette opération ouvre également la voie à un retour de la compagnie TUI Fly Belgium, qui se faisait remarquer depuis de longs mois en proposant des vols à la vente sur son site internet alors même qu’elle ne détenait pas l’autorisation d’opérer.

Désormais, TUI Fly peut proposer des billets correspondant à des vols autorisés si la compagnie décide de relancer ses services à destination de l’Algérie à partir de Charleroi où elle est habituellement présente.