Vols France-Algérie : Vueling lance des promotions pour septembre 2022

Avec l’approche de la saison estivale et de la rentrée scolaire, les compagnies aériennes étrangères multiplient les offres à destination du territoire national. En effet, elles proposent des tarifs attrayants pour les voyageurs désireux de passer quelques jours en Algérie, durant le mois de septembre prochain.

Les propositions sont nombreuse et offrent un large choix aux ressortissants algériens. Des billets qui ne dépassent pas les 100 euros mais les places restent assez limitées sur le créneau Algérie – France. Surtout avec la nouvelle annonce du ministère des transports. Qui, a renforcé le programme d’Air Algérie sur plusieurs lignes mais pas à destination de la France.

Parmi les transporteurs aériens étrangers qui proposent des prix intéressants à destination de l’Algérie, on compte Vueling.

Vol Marseille – Alger : Vueling lance des promotions pour le mois de septembre 2022

En plus de Transavia et Volotea qui proposent des bons plans pour le mois de septembre 2022, Vueling rejoint le mouvement et lance également à son tour des promotions pour faire bénéficier les voyageurs dce mois de quelques euros en moins.

Parmi les lignes impactées par ces promotions, la route Marseille – Alger. La low cost espagnole met en vente des billets à hauteur de 50 euros pour cette lignes. Et ce à compter de la 2eme moitié du mois d’aout 2022. Où, elle offre la possibilité de voyager depuis Marseille vers Alger à seulement 85 euros. C’est le cas des vols prévus pour le 27 août prochain.

Cette promotion s’étale également sur l’ensemble du mois de septembre, où elle affiche des places au prix de 45 euros seulement l’aller simple. Ce tarif s’applique pour la totalité des vols à destination de l’aéroport Houari Boumediene et au départ d’Alger.

Cependant, si vous ratez ces prix à cause du nombre limité des places, vous pouvez également dénichez des billets pour les mêmes destinations au prix de 55 euros l’aller simple.

Qu’en est-il des autres destinations ?

Toujours avec la même compagnie aérienne, mais cette fois-ci au départ de Paris vers Alger. Pour ces destinations, uniquement les liaisons comportant une escale à Barcelone sont disponibles sur le programme de Vueling. En effet, pour ces vols, le transporteur aérien espagnol met en vente des places aux prix de 386 euros pour un aller simple.

A destination du territoire national, Vueling dessert également l’aéroport d’Alger depuis Alicante en Espagne. Ainsi, elle propose pour le mois de septembre prochain des billets à hauteur de 518 euros. Un tarif qui reste assez cher pour les ressortissants algériens. Notamment, ceux qui voyagent en famille.