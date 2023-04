Vols France – Algérie : Vueling dépose un préavis de grève pour les trois prochains weekends

Les Stewards et hôtesses basés en France de la compagnie aérienne Vueling seront en grève pour au moins dix jours. Cette mobilisation est prévue, notamment, pour les trois prochains weekends de vacances scolaires et de ponts en France.

En effet, un préavis de grève a été déposé par le SNPNC-FO. Réclamant ainsi des revalorisations et l’amélioration des conditions de travail. Les PNC français de Vueling seront donc en grève pour dix jours. Et ce, à partir du 21 avril prochain.

| À LIRE AUSSI : Aéroport d’Alger : nouveaux dispositifs pour la satisfaction clients

Préavis de grève déposé chez Vueling : les vols vers l’Algérie impactés ?

Selon le syndicat, seul représentatif des PNC français, ce préavis couvre les journées du 21, 22, 23, 28, 29 et 30 avril, mais aussi celles du 1, 6,7, 8 mai 2023. Le syndicat a fait savoir, dans son communiqué publié lundi 17 avril dernier, que ce mouvement sera reconductible en mai.

Ce mouvement pointe plusieurs causes. Dont, un manque de reconnaissance dans les rémunérations, d’importants changements dans les plannings, et des déconnexions et des jours du repos non respectés. Selon le syndicat organisateur de ce mouvement de grève, 90 % des PNC établis en France sont prêts à cesser de travailler durant ces trois weekends. Mais l’organisation reste ouverte pour des négociations.

Pour rappel, la compagnie low cost assure de nombreux vols vers l’Algérie. Et ce, au départ de l’Espagne, mais aussi de Paris en France. Par ailleurs, concernant l’impact de cette grève sur l’ensemble de son programme aérien au départ de la France, la compagnie aérienne n’a encore pas communiqué information sur les conséquences de la grève. Rappelons, la low cost espagnole exploite 30 à 40 vols par jours au départ des aéroports français.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols internationaux : des promotions spéciales Aïd el-Fitr chez Air Algérie

>> Vols été 2023 : Air Algérie renforce son programme vers Mulhouse