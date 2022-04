Vols France – Algérie : Volotea renforce son programme

Même si elle dispose dans son programme annuel habituel d’un vaste éventail de destinations en Algérie provenant de différentes villes de France, Volotea ne cesse de surprendre les voyageurs algériens qui souhaitent passer l’été à côté de leur proches.

Le leader du voyage à bas prix, a décidé de renforcer ses activités en Algérie. La compagnie aérienne économique va enrichir son offre de liaisons vers l’Algérie en proposant des vols au départ de l’aéroport de Marseille vers Oran. En effet, Volotea avait reçu des autorités algériennes, une autorisation pour opérer des vols au départ de la France depuis le 16 décembre 2021. Volotea assure donc des vols à destination d’Oran et d’Alger depuis Marseille et Bordeaux.

Précédemment, elle dessert Alger au départ de l’aéroport de Bordeaux à raison de deux fois dans la semaine en un Airbus A319, comme le prévoit son programme depuis le lancement de cette ligne. Outre ces liaisons entre Bordeaux et Alger, le transporteur aérien low cost prévoit également de continuer à assurer son programme de liaisons entre Marseille et Alger.

Par ailleurs, la compagnie aérienne Volotea compte rajouter de nouvelles liaisons entre l’Algérie et la France. Ainsi, le transporteur renforce sa liste des vols reliant l’aéroport de Marseille à celui d’Oran. A compter du 18 avril 2022, Volotea intègre trois nouveaux vols en direction d’Oran au programme existant reliant Marseille à Oran. Conformément aux horaires diffusés à l’aéroport de Marseille, les liaisons sont comme suit :

Lundi à 19h20;

Mardi à 06h45;

Mercredi à 06h00;

Jeudi à 20h00;

Vendredi à 19h40.

Les réservations concernant cette ligne aérienne ont déjà été mises en place sur le site web de la compagnie.

Des offres promotionnelles pour la nouvelle saison estivale

Le prix d’un billet aller simple qui frôlait les 1 000 euros il y a à peine un mois, ne coûte plus que 200 à 250 euros à la moyenne. Pour un retour, les liaisons aériennes les plus fréquentes entre ces deux pays ne franchissent pas non plus la barre des 500 euros.

De son côté, la compagnie étrangère, et particulièrement Volotea, a en outre fait profiter de la réduction des prix de ses billets venant de France. Ainsi, celle-ci met en vente sur la ligne France-Algérie, uniquement les billets ayant un prix plus bas que 150 euros, tandis que celle-ci pratiquait auparavant des prix atteignant 713 euros avant la hausse des vols entre les deux territoires.

Pour rappel, la compagnie propose des liaisons au départ de Bordeaux et Marseille respectivement à destination des aéroports de Paris et Oran. Depuis cette dernière ville, le transporteur espagnol à faible coût commercialise des billets commençant à 138 euros aller simple par personne. Ces prix sont applicables au mois de mai 2022. Par ailleurs, Volotea a aussi réduit ses coûts sur la liaison Bordeaux-Paris, où elle propose des billets de moins de 250 euros, alors que ceux-ci étaient vendus en moyenne 700 euros par personne auparavant.