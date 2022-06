Vols France – Algérie : Volotea met en vente son programme été 2022

Le mois de mai dernier, le ministre des transports a annoncé le renforcement des liaisons aériennes et maritimes. Ainsi, la compagnie aérienne nationale a partagé ce programme avec Tassili Airlines; qui compte entamer son premier vol vers l’international le 27 juin prochain.

Par ailleurs, le renforcement des liaisons aériennes concerne principalement la France. En effet, celle-ci a profité d’un total de 360 vols hebdomadaires. En vertu du principe de réciprocité, les transporteurs aériens étrangers bénéficieront du même renforcement que la compagnie aérienne nationale.

Dans ce sillage, au même titre qu‘ASL Airlines et Air France, Volotea a décidé de rejoindre le jeu; et a mis en vente aujourd’hui, le 13 juin 2022 son nouveau programme été à destination de l’Algérie. Ainsi, depuis Marseille la low-cost espagnole prévoit d’opérer six vols hebdomadaires vers Oran, quatre vols vers Constantine et une seule liaison tous les lundis à destination de Sétif.

Volotea compte également assurer la desserte de l’aéroport d’Alger depuis Bordeau à raison de quatre rotations par semaine. Et à dater du mois de juillet, depuis Lyon et vers Sétif au rythme de quatre vols par semaine.

Sur son site de réservation cette compagnie aérienne que son programme pour la saison estivale 2022 est » soumis à l’approbation des autorités ». Autrement dit, la compagnie n’opérera aucun vol qu’après l’obtention de l’accord des autorités compétentes. Cependant, les voyageurs algérien pourront réserver leurs billet depuis et vers l’Algérie.

Vols France – Algérie : quels sont les prix de Volotea ?

Bien évidemment, à chaque affichage d’un nouveau programme de vols, la diaspora Algérienne se pose la même question. Notamment celle concernant les prix. Pour rappel, celle-ci ne décolère toujours pas; même avec l’ouverture des ventes des billets vers l’Algérie par la compagnie aérienne nationale.

De son côté, en mettant en vente ce programme à destination des aéroports algérien, Volotea offre plus de choix pour les ressortissants algériens. Cependant, celle-ci annonce le début de la saison estivale avec des prix plus ou mois élevés. Surtout en ce qui concerne le mois de juin 2022. Prenons exemple de ces quelques destinations.

Tel est le cas de la ligne Marseille – Constantine. En effet, ces liaisons sont affichés au prix touchant la barre des 700 euros. Il s’agit notamment des vols du 22 et 29 juin 2022; qui sont commercialisé à 719 euros. Cependant il est possible de dénicher des billets de359 et de 256 euros en date du 17 et 20 juin 2022.

Par ailleurs, depuis Bordeau vers Alger, la compagnie fait de même. Citons à titre d’exemple, les vols du 20 et 30 juin 2022 qui touchent les 513 et 411 euros pour un aller simple. D’autres vols au prix de 308 et 359 euros sont mis en vente pour les dates du 28 et 29 du même mois.

A compter du 1 juillet prochain, Volotea compte opérer ses vols depuis Lyon vers Sétif. Ceux-ci sont affichés à partir de 150 euros pour ce mois. En comparaison avec les autres lignes, ce prix reste avantageux pour la diaspora algérienne.