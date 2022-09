Vols France – Algérie : Volotea lance de nouvelles promotions

En cette fin de saison estivale, les compagnies aériennes multiplient les programmes pour assurer le transport des voyageurs qui ont choisi de passer l’été à l’étranger. En effet, si certaines propose des bons plans pour séduire ces passagers, d’autres prévoit d’étoffer leur programme des vols pour proposer un calendrier assez enrichi.

C’est le cas de la compagnie aérienne à bas prix espagnole, Volotea. En effet, cette dernière a choisi de renforcer son programme entre la France et l’Algérie. En effet, tel rapporté précédemment par Algérie 360, Volotea prévoit, pour l’automne 2022, de renforcer son programme avec des vols supplémentaires, mais aussi par l’ouverture d’une nouvelle ligne, notamment, entre Marseille et Béjaia.

Vols France – Algérie : Volotea casse à nouveau les prix

Ce transporteur aérien espagnol est connu pour ses prix très intéressants. En effet, c’est le cas sur plusieurs de ses lignes entre le territoire national et l’hexagone. Par ailleurs, cette fois-ci, elle a décidé de pousser ses promotions encore loin, en marquant l’ouverture de cette nouvelle ligne avec des offres promotionnelles très intéressantes.

Ainsi, sur son site de réservation, Volotea propose de voyager en aller simple à des prix ne dépassant pas les 30 euros. Ce tarif s’applique sur plusieurs vols figurant dans le programme de la ligne reliant entre l’aéroport de Marseille et celui de Béjaia.

À titre d’exemple, le vol prévu pour le 8 septembre prochain. Ce dernier est commercialisé sur le site de réservation de volotea au prix de 28 euros l’aller simple. De même pour les liaisons du 15, 22 et 29 novembre prochain. Cette offre inclut une réduction de 15% sur les bagages. Et de 25% sur les sièges et l’embarquement prioritaire.

Des promotions sur toutes les lignes de volotea

Pour l’automne 2022, Volotea propose des offres très attractives pour voyager entre la France et l’Algérie. C’est le cas de plusieurs de ses lignes, notamment :

Marseille – Oran : à partir de 35 euros l’aller simple ;

Marseille – Tlemcen : à partir de 83 euros ;

Marseille – Constantine : à partir de 35 euros l’aller simple ;

Marseille – Sétif : des vols à 35 et 92 euros sont disponibles pour le mois d’octobre 2022 ;

Bordeaux – Alger : à partir de 62 euros ;

Lyon – Sétif : à partir de 72 euros pour un aller simple.

Ces prix sont ceux affichés pour le prochain automne, notamment le mois d’octobre 2022.