Vols France – Algérie Volotea : la promotion n’aura pas duré longtemps

Les prix des billets de transport aérien sont récemment au cœur de tous les sujets de discussion chez la diaspora algérienne. Après avoir été considérés comme un luxe consacré uniquement au grand budget, ces derniers ont connu une baisse considérable à la suite du renforcement du programme annoncé par le ministre des transports.

La compagnie espagnol Volotea figure parmi les compagnies qui ont consolidé leur programme de liaisons entre la France et l’Algérie au mois d’avril 2022, en y intégrant une nouvelle ligne. à savoir la ligne Constantine – Marseille, inaugurée officiellement le 14 avril dernier. Un tel renforcement du programme de vols ne pourra que satisfaire la population algérienne installée en France, qui se verra offrir une nouvelle opportunité de voyager vers cette destination.

Mais pas que ça, Volotea poursuit sa démarche afin de fidéliser ses clients, en proposant des bons plans et des offres promotionnelles. En effet, depuis le lancement de la dernière offre promotionnelle mise en place par la compagnie aérienne espagnole, la situation a bien évolué. Les clients de Volotea sont ainsi confrontés aujourd’hui à des tarifs excessivement onéreux concernant les vols reliant la France à l’Algérie.

Or, la compagnie espagnole a annoncé, voici moins d’une semaine, des tarifs exceptionnellement avantageux concernant ses vols depuis la France vers l’Algérie. Aussi bien pour un aller simple qu’un aller-retour. Des billets sont affichés en vente sur le site officiel de la compagnie à 39 euros.

À présent, la campagne en question est clôturée. Dès lors, la compagnie pratique des tarifs nettement plus importants, surtout par rapport aux tarifs de la promotion. En outre, sont concernés les trois aéroports algériens que dessert Volotea, notamment Alger, Oran ainsi que Constantine.

Les billets France – Algérie affectés par une énorme augmentation chez Volotea

En ce qui concerne les clients de Volotea, le bilan à tirer du site et des applications de la société est identique : les prix des services à destination de l’Algérie grimpent en flèche. Selon le média précité, Volotea met en vente un billet sur la liaison Bordeaux – Alger à un tarif qui atteint 716 euros. Il s’agit là d’un aller simple à compter du lundi 9 mai 2022.

En outre, on constate que sur la ligne Marseille – Constantine, le choix est offert aux intéressés entre deux rendez-vous encore libres. En effet, celui-ci est un vol aller simple dont les dates sont les 18 et 25 mai 2022. Les places sont vendues au prix de 352 et 712 euros respectivement.

Quant à la liaison Marseille – Oran, les tarifs franchissent la barre des 600 €. Plus précisément, ce sont les vols offerts pour tout ce mois de mai qui seront proposés aux dates des 9 et 10 mai 2022. Il faudra débourser 609 euros pour un vol aller simple. Si vous désirez payer moins cher, il vaut mieux programmer votre vol à partir du 24 mai. Les billets seront à 172 euros.