Vols France – Algérie : Volotea annonce une nouvelle promotion

Autorisée à reprendre ses liaisons au départ de la France vers l’Algérie le 16 décembre 2021, Volotea a aussi lancé son vol entre l’aéroport de Marseille et Oran. Le 23 du même mois, la Compagnie a inauguré ses services entre Bordeaux et Alger. La compagnie espagnole a alors entamé des vols sur deux lignes reliant les deux pays. Elle a ainsi assuré la desserte de la ligne Oran – Marseille et celle d’Alger – Bordeaux.

Volotea a donc renforcé en avril 2022 son programme de vols effectués entre la France et l’Algérie en y ajoutant une autre ligne. On parle ici de la liaison Constantine-Marseille officiellement lancée le 14 avril dernier. Ce renforcement du nombre de vols ne fait que satisfaire les ressortissants algériens installés en France qui se voient offrir de nouvelles opportunités pour voyager vers cette destination.

Force est de constater que depuis que les autorités algériennes ont décidé de renforcer le nombre de vols d’Air Algérie et par là même celui des autres compagnies qui ont été autorisées à accroître le nombre de liaisons dans le cadre du principe de réciprocité, la diaspora algérienne ne peut avoir que l’embarras du choix pour assurer le voyage entre l’Algérie et la France et inversement.

Promotions pour la saison estivale chez Volotea

Le transporteur aérien low cost espagnol a en effet dévoilé, aujourd’hui mercredi 4 mai 2022, une nouvelle promotion pour ses vols vers l’Algérie depuis la France.

En effet, La compagnie Volotea met en place des vols à partir de 49 euros pour la liaison Bordeaux-Alger. Au départ de Marseille, la compagnie propose également des vols à destination d’Oran à compter de 123 euros et vers Constantine à compter de 96 euros pour chaque aller simple.

Pour plus de détails, la compagnie low cost a prévu pour le 26 mai 2022 un aller simple à destination d’Alger depuis Bordeaux au prix de 68.48 euros pour un seul passager. Un autre aller simple mis en vente par le transporteur espagnol et prévu pour le 2 juin 2022 coûte 48 euros en classe économique. Les mois les plus touchés par cette offre exceptionnelle sont évidemment le mois d’Août et Septembre de l’année en cours, une période où la majorité de la diaspora décide de partir en vacances.

Du côté de la liaison Marseille – Oran les prix sont imbattables. Si vous envisagez de prendre cette ligne pour voyager en Algérie, nous vous conseillons de programmer votre voyage pour le mois d’Août 2022, dans la mesure où ce mois de Septembre sera marqué par un seul prix de 45 euros pour tous les aller simples de ce mois.

En ce qui concerne les dessertes reliant Marseille à Constantine, le seul vol prévu pour la première semaine du mois d’Août coûte extrêmement chers soit 712 euros. En revanche, pour le reste du mois et le début de septembre, les prix sont de 76 euros pour le mercredi 17 Aout 2022 et baissent encore jusqu’à arriver à 45 euros le 24 du même mois.