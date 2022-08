Vols France-Algérie: Volotea affiche des bons plans pour l’automne 2022

L’automne arrive à grand pas et les compagnies aériennes se préparent déjà pour séduire la diaspora algérienne qui compte voyager pendant cette période. Pour s’y faire, certains transporteurs préfèrent renforcer leurs programmes, d’autres optent pour des offres promotionnelles très intéressantes.

C’est le cas de Volotea. En effet, cette compagnie aérienne espagnole préfère la méthode des promotions pour attirer plus de clients à prendre ses vols à destination de l’Algérie. Volotea propose ainsi des prix alléchants sur plusieurs lignes entre la France et l’Algérie. Notamment, la route reliant entre Lyon et Sétif.

Par ailleurs, avant de réserver votre billet pour ces destinations, nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur les prix pratiqués sur cette ligne. À savoir, Lyon – Sétif.

Vols Lyon – Sétif : quels sont les prix des billets pour l’automne 2022 ?

Les vols directs entre Lyon en France et l’aéroport de Sétif sont desservis principalement par deux transporteurs aériens. Notamment, Air Algérie et Volotea. Question des prix, la compagnie nationale aérienne propose des tarifs à hauteurs de 150 euros pour un aller simple en ces destinations. Parfois, ce prix connait même une certaine hausse.

Pour le prochain automne 2022, Air Algérie commercialise ses billets en aller simple entre Lyon et Sétif au prix de 189.82 euros. C’est le cas pour le vol programmé pour le 10 octobre 2022. Par ailleurs, Air Algérie prévoit d’augmenter ses prix à partir de la deuxième moitié de ce mois. Et ce pour franchir la barre des 400 euros, le 23 octobre 2022. Une augmentation significative qui va certainement déclencher le mécontentement de ses clients algériens.

Vols Lyon – Sétif automne 2022 : bons plans chez Volotea

Si vous ne préférez pas voyager à bord des avions d’Air Algérie, vous disposez du choix de réserver avec Volotea. En effet, cette low cost espagnol propose quelques bons plans pour le prochain automne 2022. Notamment, pour le mois d’octobre.

Sur son site de réservation, Volotea affiche des billets entre Lyon et Sétif à hauteur de 100 euros. En effet, c’est le cas du vol prévu pour le 17 octobre prochain qui est commercialisé à seulement 93 euros. D’autres allers simples sont également disponibles au prix de 83 et 72 euros.

Par ailleurs, les offres promotionnelles de volotea ne s’arrête pas au mois d’octobre seulement. Pour le mois de novembre 2022, Volotea prévoit de baisser ses prix encore plus pour atteindre les 35 euros. Et ce pour plusieurs vols figurant dans son programme du mois de novembre 2022. Si vous ratez ces liaisons, il est possible de trouver d’autres pour 52 et 72 euros, le billet pour un aller simple entre Lyon et Sétif.