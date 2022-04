Vols France – Algérie : une réduction des prix au menu de Volotea

Le secret n’est pour personne, en tout cas pour les algériens en plus des personnes qui connaissent l’actualité du voyage et du tourisme ! Les liaisons franco-algériennes constituent les plus onéreuses de la zone Maghreb.

Et pourtant, à l’heure actuelle ce n’est plus le cas. Si, il y a quelques jours encore, le billet coûtait pratiquement 1 000 euros en aller simple, il ne revient plus qu’à 200 ou 250 euros aujourd’hui en moyenne. Pour un voyage en aller et retour, la plupart des liaisons aériennes entre ces deux pays ne dépassent pas non plus le seuil des 500 euros.

Pour sa part, la compagnie étrangère, notamment Volotea, a par ailleurs fait part de la réduction des ses tarifs en provenance de France. Ainsi elle met en vente sur la liaison France-Algérie des billets dont le prix est inférieur à 150 euros, alors que celle-ci pratiquait des prix allant jusqu’à 713 euros auparavant avant la hausse des vols entre ces deux territoires.

Il faut savoir que Volotea a rétabli ses liaisons entre les deux pays depuis le 16 décembre 2021. Elle assure la desserte au départ de Bordeaux et de Marseille des aéroports d’Alger et d’Oran, respectivement. En partant de cette dernière ville, le transporteur low-cost espagnol offre des billets à partir de 138 euros en aller simple par personne. Ces tarifs sont en vigueur pour le mois de mai 2022.

En outre, Volotea a aussi réduit ses prix sur la liaison Bordeaux-Alger, pour laquelle elle offre des billets à partir de 250 euros, alors qu’ils coûtaient en moyenne 700 euros par personne y a déjà peu de temps.

Des promotions pour son dixième anniversaire

Pour rappel, ce mercredi 6 avril 2022, la compagnie aérienne low cost Volotea a annoncé une nouvelle offre promotionnelle sur ses tarifs de vols à destination de nombreux pays, y compris l’Algérie, en provenance de France. Et ce, dans le cadre de son dixième anniversaire.

Au-delà des vols vers l’Algérie, la présente promotion de Volotea concerne les liaisons vers plusieurs autres destinations. Il convient de rappeler que cette compagnie espagnole opère aujourd’hui des liaisons au départ de Marseille et Bordeaux en direction des aéroports d’Alger et d’Oran. Ces deux lignes ont été inaugurées par Volotea au mois de décembre 2021.

Les vols Marseille-Oran sont assurés par Volotea à compter de 91 euros (aller simple). Quant au billet de Bordeaux en direction de la capitale algérienne, il coûte 160 euros. Voilà ce qu’a précisé la compagnie low-cost depuis son site internet.

Parallèlement, la compagnie Volotea ne dispose pas encore des autorisations lui permettant de desservir d’autres villes à partir de Marseille. notamment Sétif et Constantine mais aussi le vol reliant Lyon à Sétif.

Il est donc recommandé de ne pas procéder à une réservation immédiate et de patienter jusqu’à ce que celle-ci obtienne le feu vert pour opérer ces nouveaux vols.