Vols France – Algérie : une nouvelle compagnie Low-cost à l’affiche

C’est dans un contexte marqué par l’absence de la compagnie nationale Air Algérie, que des compagnies aériennes étrangéres se partagent le marché des vols reliant la France à l’Algérie. Outre Transavia, ASL Airlines, et Volotéa, une nouvelle compagnie étrangère Low-Cost vient concurrencer Air Algérie. Il s’agit de la compagnie aérienne belge à bas prix, TUI Fly.

Les frontières Algériennes sont fermées depuis le mois de mars 2020, à cause de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Les vols internationaux sont suspendus, et les vols spéciaux de rapatriement ont été frappés d’un brusque arrêt au début du mois de mars dernier. Les ressortissants Algériens multiplient les appels de détresse, mais l’ouverture des frontières Algériennes semble encore lointaine, d’après les déclarations officielles.

Des vols entre la France et deux aéroports en Algérie

Cette situation n’a pas empêché la compagnie aérienne belge à bas prix, TUI Fly, d’accaparer des dessertes au départ de la France vers l’Algérie, comme cela est affiché sur le site officiel de la compagnie. En effet, la compagnie aérienne belge a affirmé qu’elle va assurer deux dessertes au départ de la France vers l’Algérie, un vol entre l’aéroport de Lille et celui de Abane Ramdane de Béjaïa, et un autre entre Lille et l’aéroport Messali Hadj Zenata de Tlemcen.

Selon le programme affiché à l’aéroport de Lille, les vols qui seront effectués par la compagnie low-cost belge sont programmés à compter du 31 mai prochain. Sur le site officiel de la compagnie, les prix affichés sont de 49,99 euros le billet, pour les deux dessertes.

Il est à préciser que cette compagnie effectuait déjà des vols au départ de l’aéroport de Charleroi en Belgique vers trois destinations en Algérie. Il s’agit d’Alger, Oran et de Constantine. En s’impliquant dans le transport qui relie la France à l’Algérie,TUI fly se fait une place parmi les compagnies qui ont succédé à la défunte Aigle Azur.