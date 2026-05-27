Vols France – Algérie : une grève dans les aéroports de Paris menace le trafic à cette date

Nouvelles turbulences en vue pour les liaisons France-Algérie. Les trois aéroports parisiens font face à un préavis de grève pour le jeudi 18 juin. Initié par l’intersyndicale de Roissy, ce mouvement proteste contre le durcissement des contrôles de sécurité policiers imposés aux salariés, menaçant de paralyser le trafic.

L’intersyndicale de Roissy-CDG appelle à la grève le 18 juin à Roissy, Orly et Le Bourget. En cause : un net durcissement de l’attribution des habilitations de sécurité des salariés par la préfecture de police. Selon Daniel Bertone (CGT ADP), ce tour de vis réglementaire est directement lié à l’arrivée d’un nouveau préfet délégué à la sécurité à l’été 2024.

Sans cette habilitation, impossible de travailler sur les pistes ou dans les zones sécurisées des aéroports. D’après Daniel Bertone, les bagagistes et les agents d’escale sont en première ligne. Pour le personnel, la sentence est lourde : perdre ou se voir refuser ce badge expose à un licenciement immédiat.

Une grève aux aéroports de Paris risque de perturber le trafic aérien vers l’Algérie

L’intersyndicale (CGT, CFDT, Unsa, Sud Aérien) s’insurge : une affaire classée ou datant de plus de trente ans peut aujourd’hui coûter son poste à un salarié. Daniel Bertone critique l’usage abusif du fichier TAJ par la préfecture, précisant qu’une simple vérification d’identité lors d’un contrôle de stupéfiants peut bloquer une habilitation. Dénonçant des critères « très discrétionnaires », le syndicaliste pose la question : « Quel rapport avec la sûreté des aéroports ? ».

Rassemblement prévu le 18 juin. En plus de la grève dans les trois aéroports parisiens, les syndicats appellent à manifester devant la délégation préfectorale à Roissy-CDG. Pour débloquer la situation, ils réclament la création d’une « commission paritaire » pour réexaminer les dossiers litigieux, ainsi que l’attribution de « badges provisoires » en attendant les décisions de justice définitives.

Ce que doivent prévoir les voyageurs

Les trois aéroports parisiens dans le viseur. Le mouvement social touchera Roissy-CDG, Orly et Le Bourget, avec un rassemblement clé fixé à 10h devant la préfecture du Terminal 1 de Roissy. L’impact sur les vols et les services pourrait être global, de nombreux secteurs clés appelant à débrayer :

Au sol et en piste : Bagagistes, agents d’escale et transports.

Bagagistes, agents d’escale et transports. Dans les terminaux : Agents de sûreté, personnels de nettoyage, commerces et services aéroportuaires.

L’impact concret sur les vols dépendra de l’ampleur de la mobilisation à chaque poste clé. En attendant les prévisions de trafic, les voyageurs du 18 juin sont invités à la plus grande prudence : consultez régulièrement les informations de votre compagnie aérienne et prévoyez d’arriver à l’aéroport bien plus tôt que d’habitude pour pallier d’éventuels retards.

En résumé, si la grève cible avant tout l’attribution des badges de sécurité, ses répercussions pourraient bien se faire sentir dans les terminaux. Pour s’épargner un sprint stressant, valise sous le bras, au milieu d’un aéroport au ralenti, un seul mot d’ordre : anticipez votre arrivée.

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