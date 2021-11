Vols France – Algérie: une compagnie Low-cost lance 2 nouvelles lignes

Depuis la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie, les vols augmentent et les prix aussi. Un sérieux problème se pose quant aux prix exorbitants des billets, une situation déplorée par les voyageurs et la classe politique.

En effet, les prix sont excessivement chers sur la plupart des sites de plusieurs compagnies aériennes, ne laissant aucun substitut aux citoyens algériens et à la communauté algérienne établie à l’étranger qui souffre de cette cherté notamment pour les voyages entre la France et l’Algérie, et ce, même après la reprise des traversées maritimes entre les deux pays et l’augmentation des vols pour la même ligne.

Les compagnies dites low-cost ne nous épargnent pas cette cherté, leur prix étant loin d’être bas, débourser des centaines d’euros devient inévitable même pour un simple billet aller en classe économique.

Nouvelles lignes vers l’Algérie

À compter du 16 décembre 2021, Volotea opérera des vols sur des lignes jamais desservies auparavant vers Oran depuis l’aéroport de Marseille, et vers Alger depuis l’aéroport de Bordeaux. Les billets sont désormais disponibles pour les réservations sur le site de la compagnie.

Le fondateur et PDG de Volotea, Carlos Muñoz, s’est félicité de l’ouverture de ces nouvelles lignes vers l’Algérie « nous sommes très heureux d’annoncer ces nouvelles liaisons au départ de Marseille et Bordeaux vers Oran et Alger. C’est une grande réussite pour nous, qui stimule notre croissance et élargit notre offre en France ».