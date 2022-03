Vols France-Algérie : un député pousse un gros coup de gueule

Depuis le début du mois de juin de l’année passée, un certain nombre de frontières nationales sont désormais à nouveau ouvertes. Compte tenu du cadre sanitaire particulier, le volume des vols est encore très restreint et ne répond pas, tant s’en faut, aux besoins exprimés par la diaspora algérienne.

En effet, étant donné que la France constitue la première des destinations étrangères du peuple algérien, est aussi le pays le plus desservi avec près d’une centaine de vols hebdomadaires.

Sur ce chiffre, la compagnie aérienne nationale Air Algérie effectue une bonne cinquantaine de vols sans compter les conditions peu favorables, et ce, malgré une situation sanitaire maîtrisée et des chiffres de contamination toujours en baisse. Ce qui a suscité les critiques et les revendications de la majorité des Algériens, notamment des députés algériens de France.

Le cri d’un député des algériens de France

Par le biais d’un coup de gueule exprimé dans un post Facebook, le député et membre de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée populaire nationale, Abdelouahab Yagoubi a en effet déclaré être devenu un mendiant des droits et libertés constitutionnels.

Une publication qui a donné l’occasion à plusieurs personnes de commenter la situation et d’exprimer leur détresse, suite à l’annulation de quelques vols programmés d’air Algérie, surtout en l’approche de la période estivale et du mois de ramadan.

Vols annulés, prix exorbitant… quelle est la suite ?

Le même député a dénoncé auparavant sur son profil Facebook officiel, suite à la non-activité des pouvoirs publics pour encadrer les tarifs des billets et les frais des voyages reliant la France à l’Algérie. Pour rappel, le ministère a déclaré, voici quelques mois, la mise en place d’une commission d’enquête pour étudier ce dossier, mais celle-ci n’a toujours pas livré ses rapports.

Le représentant de la communauté nationale du nord de la France a procédé à une comparaison entre les tarifs d’un aller-retour de Paris à Alger et à la Jordanie. » Temps d’un vol aller-retour entre Paris et Alger : 1h45 x 2 = 3h30 : prix 1000 euros. Temps d’un vol aller-retour entre Paris et Amman : 4h55 x 2 = 9h50 : prix 40 euros », a indiqué Abdelouahab Yagoubi. Pour ce dernier, la stratégie commerciale menée par la compagnie aérienne nationale est peu orientée vers le client, ce qui constitue pour lui une injustice envers le voyageur algérien.

La hausse des prix des billets et les frais des voyages à destination de la France et de l’Algérie est toujours excessive, et ce, depuis la réouverture partielle des frontières. Il convient ainsi de consacrer en moyenne une somme de 500 euros par personne pour profiter d’un aller simple sur la ligne Paris-Alger. Un prix qui demeure inaccessible pour bon nombre de voyageurs, en particulier pour les personnes voyageant en famille.