Vols France – Algérie : Transavia propose un nouveau tarif avec bagage cabine inclus

La low cost Transavia fait évoluer sa tarification en introduisant une nouvelle gamme conçue pour répondre à la demande croissante de ses clients qui souhaitent voyager avec un bagage à main pour des courts séjours.

Désormais chez Transavia, on ne voyage pas low cost, on voyage malin. Un an après avoir rendu payant le bagage cabine dans son tarif « Basic », Transavia lance l’offre « Smart » conçue pour les passagers voyageant léger et qui savent plier leurs affaires en moins de 10 kg et en deux formats réglementaires.

Transavia lance sa nouvelle offre tarifaire « Smart »

Ce tarif est conçu pour les voyageurs privilégiant les courts séjours en ville et ceux qui maîtrisent l’art de voyager léger avec un bagage organisé, offrant une alternative pour le tarif Basic sans garantie de bagage et le « Plus » plus coûteux pour des séjours de courte durée.

Dans le détail, la formule Smart inclut un petit sac à glisser sous le siège (40 x 30 x 20 cm) et un bagage cabine garanti (55 x 40 x 25 cm). À cela s’ajoute un siège standard au choix et un embarquement prioritaire, un privilège autrefois réservé aux détenteurs des cartes dorées.

Par ailleurs, les souscripteurs au programme de fidélité Flying Blue pourront bénéficier de quelques Miles. Dans ce sillage, la compagnie annonce jusqu’à 500 Miles et 8 XP à gagner par aller simple.

Un tarif plus intelligent que gratuit ?

Cette initiative suit la tendance lancée par plusieurs compagnies aériennes à l’exemple d’EasyJet et Ryanair. Selon le directeur général adjoint commercial et marketing de Transavia France, Nicolas Henin, plus de 20% des passagers de sa compagnie souhaitent voyager uniquement avec un bagage en cabine. Le même responsable voit en ce nouveau tarif « une réponse à la demande loisirs et business ».

Il est à rappeler que le bagage en cabine n’est plus inclus dans le tarif Basic de Transavia, depuis le mois d’avril 2024. En d’autres termes, pour transporter un bagage en cabine, à ranger dans le compartiment au-dessus du siège, sans surcoût, il faudra désormais passer au tarif Smart.

Les prix varient en fonction des destinations et des dates de départ. En ajoutant les avantages du tarif Smart à la formule Basic, les deux offres apparaissent à avantages égaux. La seule différence réside dans le nombre de miles Flying Blue gagnés : le Smart en octroie davantage, notamment 500 miles et 8 XP contre seulement 200 miles et 2 XP pour le tarif Basic.

