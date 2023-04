Vols France – Algérie : Transavia ouvre les ventes pour l’hiver 2023/2024

Aux portes de la saison estivale, les compagnies aériennes multiplient les préparatifs pour bien accueillir l’été 2023, et assurer le transport des voyageurs dans des meilleures conditions. Cependant, certains transporteurs aériens ont décidé de prendre de l’avance et de dévoiler le programme d’hiver 2023/2024.

C’est le cas de la spécialiste des bas prix Transavia. Après avoir annoncé le lancement de nouvelles lignes aériennes, notamment au départ des aéroports de Nantes et de Strasbourg, pour l’été 2023. La compagnie aérienne a décidé de mettre en vente son nouveau programme des vols pour l’hiver 2023 – 2024.

Transavia dévoile son programme d’hiver 2023/ 2024

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la compagnie aérienne annonce le lancement des réservations pour son programme d’hiver 2023/ 2024, à partir de ce mercredi 26 avril à 10 h. Un programme qui comprend de nombreuses nouveautés vers la Jordanie, le Cap-vert et Sénégal.

En ce qui concerne les réservations pour les vols depuis et vers celles-ci sont désormais ouvertes. En effet, dans son nouveau programme, qui débute le 29 octobre 2023 et s’étale jusqu’au 30 mars 2024. Transavia affiche de nombreux vols au départ des aéroports de Lyon, Montpellier, Nantes, Paris et Strasbourg vers celui d’Alger. Mais aussi à destination de Bejaia, Constantine, Tlemcen, Sétif Et Oran.

Par ailleurs, concernant les prix de la compagnie aérienne prévus pour l’hiver 2024, Transavia propose ses billets en vente à partir de 70 euros. Avec le lancement des ventes de ce nouveau programme, la compagnie low cost du groupe Air France-KLM donne l’opportunité à ses voyageurs de programmer dès à présent leurs séjours hivernaux. Et ce, à des destinations encore plus variées.

| À LIRE AUSSI :

>> Voyager en juin 2023 : Alger – Nantes à partir de 34 euros chez Transavia

>> Vols vers l’Algérie : le programme estival de l’aéroport de Nantes dévoilé