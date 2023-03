Vols France – Algérie : Transavia lance une promotion pour cet été 2023

Cet été, les voyageurs algériens ont de bonnes raisons de se réjouir, car les compagnies aériennes desservant le territoire national ont renforcé leur programme de vols, offrant ainsi une multitude de destinations et de choix.

Transavia va augmenter son offre pour l’été 2023 en introduisant plusieurs nouvelles liaisons internationales reliant la France à l’Algérie.

Dans ce cadre, Transavia a prévu des offres attractives pour les voyageurs algériens, notamment des vols à partir de seulement 80 euros entre la France et l’Algérie pendant l’été prochain. Les liaisons seront disponibles au départ de l’aéroport de Strasbourg et en direction de Constantine.

Vols à 80 € : les dates affichées

D’abord il faut préciser que cette offre est disponible pour les liaisons au départ de l’aéroport de Strasbourg à destination de Constantine. Une nouvelle route en fait que la filiale d’Air France compte lancer cet été.

Il faut savoir que cette promotion est pour le mois d’août. Les voyageurs pourront avoir des billets à 80 € les mardis 18, 23 et 30 août.

En ce qui concerne les autres jours du mois d’août, les voyageurs pourront voyager le mardi 9 août au prix de 186 euros et le mardi 2 août au prix de 212 euros, soit plus de 2 fois le tarif promotionnel.

Pendant le mois de juillet, les billets seront entre 212 euros et 263 euros. En effet les prix vont atteindre les 263 dès la deuxième semaine du mois de juillet, soit une semaine après le lancement de cette nouvelle ligne.

Transavia : nouvelles lignes vers l’Algérie

La compagnie aérienne low-cost Transavia, filiale du groupe Air France, a récemment annoncé le renforcement de son programme estival pour 2023. Cette initiative inclut l’ajout de nouvelles lignes aériennes entre la France et diverses destinations internationales. La grande nouveauté de cette année est la desserte de l’aéroport de Strasbourg, qui sera relié pour la première fois à la ville algérienne de Constantine. Les vols débuteront le 5 juillet 2023 et se dérouleront une fois par semaine, tous les mercredis. La compagnie desservira également Alger avec deux vols hebdomadaires, tous les mardis et jeudis, à partir du 6 juillet 2023.

Une autre nouveauté proposée par Transavia est la ligne reliant Nantes à Constantine. La compagnie prévoit deux liaisons par semaine, tous les mercredis et dimanches, à partir du 5 juillet 2023. Les voyageurs algériens sont invités à réserver leur vol dès maintenant pour profiter de ces nouvelles options de voyage.