Vols France – Algérie : Transavia annonce de nouvelles annulations

La direction générale de l’aviation civile en France a étendu sa grève pour deux jours de plus, soit pour le 30 et 31 mars. Risquant, ainsi, de geler davantage les liaisons aériennes depuis et vers le pays. D’ailleurs, durant les précédentes journées de ce mouvement social, plusieurs vols à destination de l’Algérie ont été annulés.

Une nouvelle fois, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire le volume de leurs vols depuis et vers plusieurs aéroports français. Parmi, les compagnies aériennes qui on’ annoncé des annulations pour ce weekend, Transavia.

Transavia annule dix vols vers l’Algérie

En effet, dans un nouveau communiqué publié sur son site officiel, Transavia informe ses clients de nouvelles annulations qui concernent son réseau vers l’International, mais aussi à destination de l’Algérie. En raison de l’appel national à la grève en France, la compagnie low cost est contrainte de procéder à l’annulation de dix vols vers l’Algérie. Il s’agit, notamment, de ceux programmés pour le 30 mars :

Le vol TO7268, reliant entre Paris Orly et l’aéroport d’Alger ;

Le vol TO7269, au départ d’Alger vers Paris Orly.

Mais aussi pour le 31 mars 2023 :

Le vol TO7010 depuis Paris Orly vers Bejaia ;

Le TO7250 au départ de Paris Orly et à destination de l’aéroport d’Oran ;

Le vol TO7281 depuis Bejaia à destination de Paris Orly ;

Le vol TO7306, au départ de Paris Orly vers Biskra ;

Le vol TO7251, depuis Oran et à destination de l’aéroport de Paris Orly ;

Le TO7268 au départ de Paris Orly vers Alger ;

Le TO7307 depuis Biskra et à destination de Paris Orly ;

Le TO7269 reliant entre l’aéroport d’Alger vers Paris Orly.

Par ailleurs, en plus de ses annulations, Transavia informe que des retards ne sont pas à exclure. Les clients concernés par les vols annulés recevront un SMS les informations de ce changement de programme. Ces derniers seront également appelés à choisir entre deux solutions. Notamment, une option de report du vol, ou de remboursement.

| À LIRE AUSSI :

>> Perturbation du trafic aérien en France : les vols vers l’Algérie concernés

>> Vols été 2023 : Transavia ajoute une nouvelle ligne vers l’Algérie