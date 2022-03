Vols France – Algérie : Transavia a-t-elle baissé les prix ?

Alors que le coût des billets reste extrêmement élevé en raison de l’approche du mois de Ramadan ainsi que de la saison estivale, la diaspora algérienne ne cesse de chercher des solutions permettant de voyager à des prix plus accessibles.

Transavia, étant ces derniers temps trop pointée du doigt, et pour cause sa stratégie commerciale aux prix exorbitants, a décidé de changer la donne et de proposer un nouveau programme. En effet, alors que le tarif de sa ligne franco-algérienne était proche de 500, voire 600, euros, la compagnie a choisi de relancer sa politique de tarifs allégés. Elle prévoit de présenter ses futurs vols de Paris à Alger à 390 €.

Une grande première depuis la reprise partielle des activités aériennes en Algérie. Transavia a communiqué l’information via son site web le samedi 26 Mars 2022, ainsi, ces vols sont prévus à partir du vendredi 13 mai 2022. Le décollage aura lieu à 9 heures depuis l’aéroport de Paris-Orly. Quant à l’arrivée à Alger, elle sera assurée vers 10h30.

Voyager à destination de l’Algérie à moindre coût, comment est-ce possible?

Une des solutions les plus appréciées ces derniers temps consiste à opter pour des vols avec escale à destination de la Tunisie. Beaucoup de compagnies aériennes, y compris Transavia, mettent à disposition des billets vers ce pays limitrophe de l’Algérie à des tarifs très attractifs. Un voyageur venant de France peut ainsi acheter un billet de Paris à Tunis puis un second de Tunis à Alger avec la compagnie Air Algérie, à la place d’un billet direct Paris-Alger qui, en plus du prix très élevé, est difficilement accessible.

Cette option est encore valable en avril prochain. Par conséquent, pour un vol entre Paris et Alger avec arrêt à Tunis, les passagers débourseront un montant moyen de 300 euros voire moins. A titre d’exemple, le voyage Paris-Tunis avec la compagnie Transavia est proposé à 125 euros (sans bagage enregistré) et pour un départ le 4 avril 2022. Le voyage Tunis-Alger coûte 114 euros chez Air Algérie pour cette même date. Donc, le déplacement reviendrait en moyenne à 300 euros avec un supplément de bagages avec cette compagnie.

Les ressortissants algériens en France pourront également se rendre en Algérie pour un coût inférieur à 100 euros, en bénéficiant des règles mises en œuvre par une partie des compagnies aériennes qui assurent la desserte de l’Algérie, mais qui demeurent inconnues pour une grande partie des passagers. Au nombre de ces règles se trouve celle dite du « réacheminement », qui contraint les compagnies aériennes à assumer intégralement les dépenses de voyage de leur clientèle dans le cas d’une annulation de vol, sous réserve de certaines conditions.

En termes plus concrets, la mesure de réacheminement implique l’obligation pour les transporteurs aériens de garantir le voyage de leurs passagers à leur destination finale et de couvrir les dépenses de restauration et de logement qui pourraient survenir au cours du voyage. Elle est applicable aussi bien en cas de retard que d’annulation d’un vol.