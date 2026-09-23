Toussaint 2026 : Paris-Alger de 486 € le 17 octobre à 140 € le 22 chez Air Algérie

À moins d’un mois des vacances de la Toussaint, les prix des vols entre la France et l’Algérie grimpent nettement sur les tout premiers jours de départ. Chez Air Algérie, un aller simple Paris-Alger affiche, 381 € le 16 octobre, 486 € le 17 octobre. En comparaison, les prix sont à 140 € à partir du 22 octobre. Transavia et ASL Airlines suivent la même tendance. Cependant, il y a une exception chez Volotea.

Toussaint 2026 : des départs concentrés sur les 16 et 17 octobre

Les vacances de la Toussaint se dérouleront du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2026 en France, pour l’ensemble des zones. Pour de nombreuses familles algériennes de France, c’est l’occasion de retrouver leurs proches. Notamment pour celles qui n’ont pas pu voyager cet été.

Le calendrier explique en partie la hausse des prix en début de congés. Comme le précise le ministère français de l’Éducation nationale, les vacances commencent après la classe. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi peuvent donc partir dès le vendredi soir. Résultat : la demande se concentre sur le vendredi 16 et le samedi 17 octobre. Ainsi, les tarifs de ces deux journées se rapprochent de ceux de la haute saison.

Air Algérie : jusqu’à 345 € d’écart sur Paris-Alger

Sur les lignes de la compagnie nationale, l’écart entre le début et le milieu des vacances est très marqué :

Paris – Alger : 381 € le 16 octobre et 486 € le 17 octobre. Le billet descend à 254 € du 18 au 21 octobre, puis à 140 € à partir du 22 octobre, soit 350 € de moins que le 17.

381 € le 16 octobre et 486 € le 17 octobre. Le billet descend à 254 € du 18 au 21 octobre, puis à 140 € à partir du 22 octobre, soit 350 € de moins que le 17. Marseille – Oran : 286 € le 16 octobre puis 463 € le 17 octobre, 286 € le 18 octobre, puis 192 € sur les jours suivants.

286 € le 16 octobre puis 463 € le 17 octobre, 286 € le 18 octobre, puis 192 € sur les jours suivants. Lyon – Béjaïa : 404 € les 16 et 18 octobre, vol complet le 17, 19, 20, 21 contre 216 € le 23 octobre.

404 € les 16 et 18 octobre, vol complet le 17, 19, 20, 21 contre 216 € le 23 octobre. Lyon – Alger : 408 € le 16 octobre, 241 € le 17 octobre, contre 219 € le 20 octobre.

Pour les voyageurs qui ont de la souplesse, il peut être utile de surveiller aussi les offres ponctuelles de la compagnie. Notamment comme sa promotion de septembre sur plusieurs lignes vers l’Algérie.

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Transavia et ASL Airlines : la même tendance chez les low cost

Les compagnies à bas coût n’échappent pas à la hausse du début des vacances :

Transavia, Paris – Alger : 323 € en aller simple le 17 octobre, contre 187 € le 20 octobre et 115 € et moins à partir du 22 octobre

323 € en aller simple le 17 octobre, contre 187 € le 20 octobre et 115 € et moins à partir du 22 octobre ASL Airlines, Paris – Alger : à partir de 339 € les 16, 17 et 18 octobre, puis 249 € le 19 octobre, 181 € le 21 octobre et 93 € le 25 octobre.

Attention aux comparaisons trop rapides : les tarifs de base des compagnies low cost n’incluent généralement pas de bagage en soute. Pour une famille, l’ajout de valises peut réduire sensiblement l’écart avec la compagnie nationale.

Volotea offre les tarifs les plus bas

Pour les vacances de la Toussaint, Volotea se distingue par les tarifs les plus bas relevés sur plusieurs lignes vers l’Algérie. Au départ de Bordeaux, la compagnie propose l’aller simple vers Alger à 47 € les 18 et 21 octobre. L’offre reste toutefois limitée. En octobre, Volotea n’assure que deux vols par semaine sur cette ligne, le mercredi et le dimanche. Au départ de Marseille, l’aller simple pour Alger est affiché à 50 € tout au long du mois d’octobre. Lyon – Sétif est également proposé à moins de 50 € l’aller simple. Ces prix, relevés au moment de la rédaction, peuvent évoluer rapidement en fonction du remplissage des vols.

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Comment payer moins cher pendant la Toussaint

Au vu des tarifs affichés, quelques réflexes permettent de limiter la facture :

Décaler le départ après le premier week-end des vacances. Sur la plupart des lignes observées, les prix baissent nettement à partir du 19 au 22 octobre.

après le premier week-end des vacances. Sur la plupart des lignes observées, les prix baissent nettement à partir du 19 au 22 octobre. Comparer à bagage égal entre Air Algérie et les compagnies low cost.

entre Air Algérie et les compagnies low cost. Vérifier l’aéroport de départ : Orly ou Charles-de-Gaulle pour Paris, EuroAirport Bâle-Mulhouse pour Mulhouse.

: Orly ou Charles-de-Gaulle pour Paris, EuroAirport Bâle-Mulhouse pour Mulhouse. Penser au retour : les vols des derniers jours de vacances, du 31 octobre au 2 novembre, peuvent eux aussi être très demandés.

: les vols des derniers jours de vacances, du 31 octobre au 2 novembre, peuvent eux aussi être très demandés. Réserver directement sur les sites officiels des compagnies, pour connaître les conditions exactes de bagage et de modification.

Les prix des billets évoluent en permanence selon la demande. Il est recommandé de vérifier les tarifs et les conditions directement auprès des compagnies aériennes avant de réserver, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Binationaux : quels documents pour entrer en Algérie ?

Avant de partir, les voyageurs binationaux ont intérêt à vérifier leurs papiers. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du 29 décembre 2025, les Algériens titulaires d’un passeport étranger peuvent entrer en Algérie et en sortir sans visa jusqu’au 31 décembre 2026. Ils doivent présenter leur passeport étranger avec un passeport biométrique ou une carte d’identité biométrique algériens, même expirés. Les mêmes documents doivent être utilisés à l’entrée et à la sortie.

Ceux qui préfèrent renouveler leurs documents avant l’échéance peuvent se renseigner sur le renouvellement du passeport algérien en ligne, en cours de déploiement dans les consulats. Il est recommandé de vérifier auprès de son consulat avant toute démarche ou tout départ. Ainsi, on évite toute confusion.

En pratique

Période : vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre 2026.

vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre 2026. Jours les plus chers : vendredi 16 et samedi 17 octobre, sur la plupart des lignes observées.

vendredi 16 et samedi 17 octobre, sur la plupart des lignes observées. Jours les moins chers : à partir du 19 au 22 octobre selon les lignes et les compagnies.

à partir du 19 au 22 octobre selon les lignes et les compagnies. Où réserver : sur les sites officiels d’Air Algérie, de Transavia, d’ASL Airlines France et de Volotea.

sur les sites officiels d’Air Algérie, de Transavia, d’ASL Airlines France et de Volotea. Documents pour les binationaux : passeport étranger valide, avec passeport biométrique ou carte d’identité biométrique algériens, même expirés, jusqu’au 31 décembre 2026.

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