Vols France – Algérie : Tassili Airlines reprend ses liaisons au départ de Strasbourg

Après un mois de suspension, le trafic aérien reprend enfin à l’aéroport de Strasbourg en France. Pour rappel, cette enceinte aéroportuaire a précédemment annoncé sa fermeture. Et ce, pour des raisons de rénovation de sa piste principale, qui en avait besoin après 22 ans de services.

En effet, désormais, les membres de la diaspora algérienne pourront enfin prendre leur avion au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Et ce, depuis sa réouverture, samedi 15 avril dernier, suite à la finalisation de ces travaux de réhabilitation. Une rénovation qui a couté environ sept millions d’euros d’investissement, mais qui va permettre de faire des économies d’énergie.

Selon le président du directoire de l’aéroport international de Strasbourg, 700 feus de balisage ont été installés et un système de LED, permettant d’économiser 30 % d’électricité, a été instauré.

Tassili Airlines reprend ses vols au départ de l’aéroport de Strasbourg en France

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’aéroport de Strasbourg a fait part de la réouverture de sa structure. Et a dressé une liste des compagnies aériennes qui ont repris leurs activités, le samedi 15 avril dernier. Parmi ces dernières, figure la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines.

Pour rappel, Tassili Airlines a précédemment annoncé le transfert momentané de ses vols au départ de Strasbourg vers l’aéroport de Mulhouse. Et ce pour la période allant du 14 mars jusqu’au 14 avril 2023. Ce transfert des vols de la compagnie est justifié par l’ensemble des travaux entamés au niveau de l’aéroport en question.

Tassili Airlines assure la desserte de l’aéroport de Strasbourg au départ de plusieurs villes algériennes. Notamment, Alger, Constantine et Oran. Pour la prochaine saison estivale, la Filiale de Sonatrach prévoit de desservir la ligne Alger – Strasbourg à raison de deux vols par semaine. Soit tous les lundis et jeudis. Par ailleurs, Tassili Airlines a programmé également un vol hebdomadaire au départ de Strasbourg vers Constantine et un autre à destination de l’aéroport d’Oran.

