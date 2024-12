Vols France – Algérie : Tassili Airlines annonce des perturbations pour ce jeudi

En raison d’un mouvement de grève des contrôleurs aériens, officiellement annoncé par la direction générale de l’aviation civile en France, Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, a informé ses passagers de possibles perturbations dans ses vols à destination de l’hexagone.

La direction de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes desservant la France de réduire leurs programmes de vols au départ des plus grands aéroports, en prévision du mouvement de grève de la fonction publique et des contrôleurs aériens.

À LIRE AUSSI : Les aéroports français en grève : à quoi faut-il s’attendre ce jeudi 5 décembre ?

Tassili Airlines : le trafic aérien à destination de la France perturbé ce jeudi

Dans un nouveau communiqué publié dans la soirée du mercredi 4 décembre 2024, la deuxième compagnie aérienne nationale alerte ses passagers contre de possibles perturbations qui risquent d’impacter ses vols depuis et à destination de la France.

En effet, Tassili Airlines informe ses passagers que la grève des contrôleurs aériens, prévue pour ce jeudi 5 décembre 2024, pourrait entraîner des perturbations dans le programme des vols depuis et à destination des aéroports français.

Par ailleurs, le transporteur aérien rappelle que ses vols à destination de Strasbourg et de Paris Charles de Gaulle seront maintenus.

La DGAC annonce une grève des contrôleurs aériens en France

Ce jeudi s’annonce tendu dans les aéroports en France. En raison de ce mouvement de grève, la direction générale de l’aviation civile en France a demandé une réduction des vols de 10% à l’aéroport de Paris CDG, entre 6h et 12. De 25% à Paris Orly et de 50% à Marseille-Provence, à partir de 18h. De plus, le programme des vols depuis et vers l’aéroport de Strasbourg en France sera réduit de 20%, pour l’ensemble de la journée.

#Perturbations | Mouvement social du jeudi 5 décembre 2024. pic.twitter.com/x0ajB4VysE — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) December 3, 2024

De son côté, Air Algérie a annoncé l’annulation de six vols depuis et vers la France, sont concernées par ces perturbations les liaisons aériennes suivantes :

Vol n°1006 : Alger – aéroport de Paris Orly ;

Vol n°1007 : aéroport de Paris Orly – Alger ;

Vol n°1076 : Oran – Toulouse ;

Vol n°1077 : Toulouse – Oran ;

Vol n°AH1196 : Béjaïa – Marseille ;

Vol n°1197 : Marseille – Béjaïa.

Par ailleurs, les voyageurs qui ont prévu de se déplacer à destination de la France en ce jeudi sont appelés à prendre leurs précautions, voire, à éviter de voyager vers les aéroports concernés en cette journée. Mais aussi à rester en contact avec leurs compagnies respectives.

À LIRE AUSSI : Pour cause de grève, Air Algérie annule 6 vols entre l’Algérie et la France à cette date