Vols France – Algérie septembre 2022 : bons plans chez ASL Airlines

La diaspora algérienne profite de ces derniers jours de la saison estivale sur le territoire national aux côtés de leurs familles. En effet, avec la rentrée scolaire qui s’approche, c’est tout le monde qui se prépare pour reprendre les postes de travail, et pour réintégrer à nouveau le rythme de la vie quotidienne.

Par ailleurs, nombreux sont les personnes qui ont choisi le mois de septembre pour programmer leurs voyages et partir en vacances. En revanche, il devient un peu difficile de trouver un billet d’avion à destination de l’Algérie à petit prix.

Hormis les quelques offres que proposent les différentes compagnies aériennes pour le mois de septembre prochain, les pris des billets vers le territoire national restent assez chers pour l’enveloppe budgétaire du voyageur algérien. Ajouton à cela l’indisponibilité des places avec les deux compagnies aériennes nationales.

Vols au départ de Paris : bons plans chez ASL Airlines

Parmi les transporteurs aériens qui proposent des offres promotionnelles pour le mois de septembre 2022, figure ASL Airlines. En effet, cette compagnie française met en vente les billets de trois de ses lignes à des prix alléchants. Il s’agit des routes au départ de Paris vers Alger, Bejaïa et Annaba.

Pour le mois de septembre prochain, ASL Airlines met en vente des places sur les vols qui relient Bejaia à la capitale parisienne à hauteur de 100 euros. Ce tarif s’applique notamment pour les vols programmés pour la fin de ce mois et le début du mois d’octobre 2022. Où des vols sont affichés au prix de 105 et 90 euros.

Une autre route concernée par ses promotions d’ASL Airlines, c’est la ligne Paris – Annaba. En effet, les voyageurs algériens peuvent rejoindre le territoire national depuis Paris vers Annaba en dépensant seulement 75 euros pour l’aller simple. C’est le cas des liaisons programmées pour le 21 et 24 septembre 2022.

Vols Paris – Alger : quels sont les pris d’ASL Airlines ?

En ce qui concerne les vols au départ de Paris et à destination de l’aéroport de Houari Boumediene, ce transporteur aérien français propose aux voyageurs algériens de réserver leurs billets à seulement 90 euros. C’est le cas des vols prévus pour le 21 et le 22 septembre. Cependant, si vous ratez ces dates, il également possible de programmer votre voyage à petit prix. Notamment, en date du 24 et 26 septembre. Où les billets sont affichés au prix de 105 euros.

Il convient de le rappeler, les vols entre Alger et Paris connaissent ces jours-ci une hausse excessive au niveau des prix. Ces derniers touchent la barre des 500 euros, en ce mois d’août, pour seulement un aller simple en classe économique. C’est le cas de plusieurs compagnies aériennes étrangères qui profitent des derniers jours de la saison estivale pour augmenter leurs tarifs.