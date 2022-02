Vols France – Algérie : quand Volotea vend des billets inexistants

La communauté algérienne à l’étranger n’est vraiment pas à l’abri des problèmes ces derniers temps. En plus de la myriade des préoccupations de la diaspora aggravées par la crise sanitaire et les conséquences y afférentes, un autre souci vient s’ajouter.

En effet, après les polémiques autour des prix exorbitants, on ne pensait pouvoir faire face à un problème plus grave. Cependant, les témoignages et les coups de gueule se multiplient par rapport à la vente des billets inexistants entre la France et l’Algérie, ces derniers ne figurent pas dans le programme autorisé actuellement. Pis encore, des billets sont en vente sur le site vers des aéroports algériens fermés depuis la pandémie.

Les voyageurs étant intéressés par ces vols, ils n’ont pas hésité à réserver pour les mois à venir. Beaucoup d’entre eux ont été surpris par l’annulation injustifiée des vols. Sur un groupe Facebook appelé « à toutes les victimes d’escroquerie par Volotea », les messages des victimes sont choquants.

Billets de vol non-autorisé vendu chez Volotea

L’une des adhérentes du groupe a partagé son mécontentement et son expérience avec la Compagnie espagnole low-cost. « Après que Volotea a reporter la date retour de mon voyage en Algérie sans me consulter et ils m ont mis le 4 avril au lieu de ma réservation 7 mars sachant que j’ ai réservé pour les vacances scolaires de février donc je peux pas pas revenir de vacances un mois après la rentrée des classes (…) J’ai laissé des commentaires sur leur page en parlant des annulations de dernière minutes et j’ai dit aux gens qu’ils ne remboursait pas« . Suite à quoi, la compagnie l’a contacté en privé afin d’effectuer un remboursement.

Une autre cliente se confie sur le même groupe « j’ai effectué une réservation sur un vol Marseille – Constantine pour un aller le 24 mars et un retour le 31 mars, avec la compagnie Volotea. Cette dernière a purement et simplement annulé mon vol sans aucune explication« .

L’indignation d’un député de l’émigration

Le député de la communauté algérienne à l’étranger (France2), Tawfiq Khedim, a saisi le ministre des Transports par une correspondance suite aux messages par rapport aux annulations répétitifs et injustifiées. Le député a dénoncé la vente de billets chez des compagnies nationales et internationales pour des vols non-programmés, à l’instar de Volotea.

Sur le site de ladite compagnie, des billets sont en vente pour des vols en départ de Marseille vers Constantine, Tlemcen et Sétif, disponibles durant les mois à venir, alors que ces aéroports sont fermés.