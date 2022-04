Vols France – Algérie : programme et prix au départ de Lyon

Le monde voit ses frontières s’ouvrir peu à peu et la situation sanitaire actuelle se stabiliser. De ce fait, les conditions pour accéder aux pays étrangers sont allégées et beaucoup d’Algériens désirent visiter d’autres pays et d’autres envisagent d’entrer en Algérie. Cependant, il existe un important obstacle les empêchant de concrétiser leurs projets de voyages. Ce sont certainement les tarifs très chers des billets d’avion, il y a quelques jours.

La diaspora algérienne en France continue à recevoir de bonnes nouvelles. Suite à l’annonce de l’augmentation des vols reliant les deux pays, les tarifs des billets ont considérablement chuté dans plusieurs créneaux. Cette baisse résulte des offres promotionnelles initiées par Air Algérie depuis quelques jours, qui ont incité les compagnies françaises à adopter la même approche afin de satisfaire leurs clients.

Effectivement, le transporteur aérien national a dernièrement lancé une vague de promotions. Cette dernière touche en particulier les lignes aériennes qui relient notre pays à l’Hexagone. Air Algérie a cette fois-ci réduit le prix de ses billets à destination de la France pour le mois de juillet avec son offre « Économique pro”. Mais pas que, elle ne cesse d’ajouter de nouvelles destinations et aéroports, tel est le cas de Lyon.

A cet effet, pour un billet reliant Lyon à l’aéroport Houari Boumediene, il faut compter environ 170 euros pour une personne. Les vols sont disponibles au quotidien excepté le lundi. De plus, les liaisons entre Lyon et Oran, opèrent tous les jeudis, samedis et mercredis avec un prix qui avoisine les 250 euros. Cependant, pour voyager un samedi, lundi ou encore un vendredi de Lyon à destination de Constantine avec Air Algérien, il convient de débourser environ 220 euros pour une place en classe économique.

Les prix des compagnies aériennes étrangères au départ de Lyon

ASL Airlines, Transavia et bien d’autres compagnies aériennes sont à présent très loin des 600 à 700 euros offerts pour un aller simple voici encore quelques jours. En effet, sur la plupart des créneaux, les billets dépassent désormais très rarement les 500 euros pour une seule personne. Grâce aux offres promotionnelles proposées ces derniers jours, la réservation d’un aller-retour devient même possible pour un montant inférieur à 400 euros.

Plus en détails, chez ASL Airlines, il est possible de voyager entre Lyon à destination d’Alger le 15, 19, 21,22, 25, 28 et 29 avril 2022 à un prix avoisinant les 210 euros par personne. Ce transporteur est loin de vouloir s’arrêter là dans la mesure où il vient de mettre en vente une toute nouvelle liaison. C’est le vol Mulhouse-Bâle vers Alger qui est proposé sur le site officiel de la compagnie aérienne en question à partir du 25 juin 2022.

De son côté, Transavia propose des prix pour ses vols desservant les aéroports d’Oran et d’Alger depuis Lyon allant de 150 à 200 euros. Pour rappel, ces liaisons sont disponibles uniquement le mercredi de chaque semaine.