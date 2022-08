Vols France-Algérie : prix et programme d’ASL Airlines automne 2022

Sur le créneau France – Algérie, les compagnies de transports de voyageurs commencent déjà à dévoiler leurs programmes dédiés à l’automne 2022. C’est le cas du transporteur national maritime qui a dévoilé, il y a quelques jours, son nouveau programme qui débute à compter du 3 octobre prochain.

Par ailleurs, un autre transporteur a décidé de dévoiler son nouveau programme à destination du territoire national. Il s’agit cette fois-ci d’une compagnie aérienne. On parle bel et bien d’ASL Airlines. Pour rappel, cette compagnie française dessert les aéroports d’Alger, Oran, Annaba et Béjaia, au départ de ceux de Paris, Lille, Lyon et Mulhouse.

Vols au départ de Paris : Quel est le programme d’ASL Airlines pour l’automne 2022 ?

Parmi les lignes les plus fréquentées par les voyageurs algériens, celle qui relie entre la capitale parisienne et l’aéroport de Houari Boumediene. En effet, pour les prochains mois de septembre et octobre, ASL Airlines prévoit dans son programme un vol tous les jours, pour ces destinations.

Toujours au départ de Paris, mais à destination de Béjaia, ce transporteur aérien prévoit trois vols par semaine. Et ce, du 1 septembre jusqu’au 29 octobre 2022. En revanche, elle compte garder la même cadence à destination d’Annaba. Notamment, à raison de deux vols par semaine, soit, tous les dimanches et mercredis.

Vols Paris – Algérie : quels sont les prix d’ASL Airlines pour l’automne 2022 ?

Les prix des billets entre la France et l’Algérie vont connaitre une légère baisse à partir du mois d’octobre 2022. En particulier, du côté d’ASL Airlines. Fidèles à ses habitudes, elle propose des prix intéressants sur plusieurs lignes. Notamment, celle reliant entre Paris et Annaba.

En effet, pour l’automne prochain, les prix d’ASL Airlines sont fixés à hauteur de 100 euros. C’est le cas, notamment, des vols programmés pour le 25 septembres et 2 octobre 2022, qui sont affichés au prix de 104.73 euros l’aller simple.

En ce qui concerne la ligne Paris – Béjaia, les prix d’un aller simple pour ses destinations varient entre 104.73 euros et 140 euros. Et ce, pour un billet en classe économique. Par ailleurs, ce niveau des prix est également maintenu pour la ligne Paris – Alger. En d’autres termes, 120 euros l’aller simple pour le mois de septembre et 104.73 euros pour le mois d’octobre 2022.