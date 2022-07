Vols France – Algérie pas chers : des bons plans pour août 2022

Avec ce début des vacances scolaires, les familles algériennes profitent de cette occasion pour changer d’air. Pour ceux qui se le permettent ou souhaitent regagner le territoire national, trouver des billets à moindre coût devient un parcours du combattant. En effet, malgré la forte concurrence entre les différentes compagnies aériennes enregistrée sur le créneau France – Algérie. Les voyageurs algériens galèrent toujours quand il s’agit de programmer leurs voyages.

De son côté, la compagnie nationale Air Algérie a annoncé le mardi 5 juillet dernier, le lancement de ses offres promotionnelles. Sont concernés par ces dernières, tous les vols nationaux et internationaux. Une opportunité pour les voyageurs désireux de rentrer en Algérie, permettant de faire quelques économies.

Cependant, sur son site de réservation, c’est toujours le message d’indisponibilité des billets qui s’affichent, à chaque opération de recherche. Et ce n’est qu’à partir de la moitié du mois d’août, qu’on peut retrouver des places disponibles à bord des vols d’Air Algérie.

Par ailleurs, face à ses promotions du transporteur aérien national, les compagnies françaises n’ont pas resté bras croisés. En effet, une baisse des prix de celles-ci sur le créneau France – Algérie a été enregistrée. Et ce, pour le mois d’août prochain. C’est notamment le cas chez Air France.

Vols au départ de Lyon : quels prix pour le mois d’aout 2022 ?

Restons toujours avec les promotions d’Air Algérie. Au départ de Lyon, la compagnie nationale aérienne dessert, en plus de l’aéroport d’Alger, trois villes algériennes. Notamment, Oran, Constantine et Sétif. Pour le prochain mois d’aout, Air Algérie affiche en vente ses vols reliant entre Lyon et Oran, au pris avoisinant les 250 euros. Tel est le cas de la liaison programmée pour le 16 août 2022. Dont le prix est de 244.20 euros. Cependant, si vous repoussez un peu plus votre voyage, vous pouvez bénéficier d’un prix beaucoup plus avantageux. Notamment en date du 23 août 2022, correspondant à la somme de 189.20 euros.

En revanche, concernant la ligne Lyon – Constantine, les prix d’Air Algérie sont un peu plus élevés. En effet, pour le 16 août prochain, les billets vers ces destinations sont commercialisés au prix de 299.20 euros, chez notre transporteur aérien algérien. A partir du 19 du même mois, les tarifs d’Air Algérie pour cette ligne baissent. Et ce pour atteindre les 187.20 euros pour un aller simple.

Une autre ville que desserve le transporteur aérien national à partir de Lyon, c’est Sétif. Pour cette ligne, et toujours dans le cadre ses promotions, les prix pour la deuxième moitié du mois d’août 2022, sont fixé au prix de 187.20 euros pour un aller simple, selon les tarifs « Economique promo ».

Pour son homologue, notamment Air France, ce transporteur aérien affiche pratiquement le même niveau des prix. En effet, pour le 19 août prochain, cette compagnie aérienne française affiche ses billets reliant Lyon à Oran, au prix de 188 euros l’aller simple. Mais, ce tarif enregistre une baisse pour atteindre les 130 euros, le 22 août. Et 92 euros, le 24 du même mois. En revanche, les vols au départ de Lyon et à destination de Constantine. Ne sont disponible qu’à partir du mois de novembre prochain, chez Air France.