Vols France-Algérie: Oran, l’une des destinations les plus prisées au départ de Perpignan

En 2023, l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes a enregistré un record du nombre de voyageurs ayant transité depuis ses structures. Cet aéroport du pays catalan a accueilli un total de 478 600 passagers, du jamais vu depuis plus de 20 ans.

D’ailleurs, en dressant le bilan de son activité en 2023, la direction de cet aéroport a dévoilé la liste des lignes aériennes les plus fréquentées lors de cette période.

Aéroport de Perpignan : Oran fait partie des destinations préférées des voyageurs

Cette plateforme aéroportuaire a enregistré une hausse de 6.85% dans son activité, par rapport à 2019. Par ailleurs, l’aéroport indique que la ligne Perpignan – Paris, desservie par Transavia, a été la route la plus empruntée par les Français en 2023.

Dans cette liste se retrouvent aussi les aéroports de Marrakech, d’Agadir et de Bruxelles-Charleroi. Les voyageurs ont également répondu présents sur les lignes intérieures en France, dont les vols vers Lille et Nantes. Par ailleurs, Perpignan – Oran complète ce classement des lignes les plus fréquentées en 2023.

En effet, depuis son lancement 2023, cette route aérienne, assurée par la compagnie française ASL Airlines, à destination de l’ouest algérien, rencontre un franc succès.

Vols Perpignan – Oran : gros succès pour le retour de cette ligne aérienne

Un grand succès qui s’explique, notamment, par les membres diaspora algérienne, qui sont au nombre de 15 000 Franco-Algériens, dans le département. Mais ce n’est pas le seul atout qu’offrent ces vols. Avec ses falaises, ses paysages à couper le souffle et son patrimoine remarquable, Oran représente aussi une porte d’entrée depuis l’ouest pour aller à la découverte des merveilles de l’Algérie.

Relancée en 2023, après plusieurs années de suspension en raison de la crise pandémique du Covid-19, les vols entre les Pyrénées-Orientales et Oran d’ASL Airlines ont eu lieu, pour la première fois, pendant les vacances scolaires et fêtes de fin d’année.

Par ailleurs, ASL Airlines reprend ses vols entre ces deux destinations pour la période allant du 9 au 30 avril pour les relancer une seconde fois à partir du 16 mai jusqu’au 17 octobre, au rythme d’une liaison par semaine, programmée pour tous les mardis puis pour tous les jeudis. La compagnie aérienne procédera au renforcement de son programme par l’ajout d’un nouveau vol pendant les vacances scolaires, à savoir du 2 juillet au 3 septembre 2023.

