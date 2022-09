Vols France – Algérie : offre exclusive chez Tassili Airlines

C’est la rentrée sociale et scolaire, mais certaines personnes choisissent de cette période pour partir en vacances et profiter des lieux touristiques alors que le flux de visiteurs a baissé. Les Algériens, eux aussi profitent de cette période creuse pour chercher les meilleures offres et prendre quelques jours de pause avant la reprise.

La 21e édition du Salon International du Tourisme et des Voyages est l’occasion pour les compagnies aériennes d’attirer les voyageurs avec les meilleures offres possibles et des promotions plus qu’attractives dans le but de vendre plus de billets.

Pour rappel, ce salon « représente la plus grande et la plus importante manifestation touristique » mise en place chaque année en Algérie. C’est bien évidement sous les directives du Ministère Algérien du Tourisme et de l’Artisanat que celui-ci est organisé du 29 septembre au 02 octobre 2022, au Salon Algérien des Foires et Expositions « SAFEX-Pins Maritimes-Alger ».

Algérie – France : Tassili Airlines propose une offre exclusive à l’occasion du SITEV

A l’occasion de la 21e édition du Salon International du Tourisme et des Voyages que Tassili Airlines révèle une « offre exclusive ». C’est par le biais d’un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux que la compagnie aérienne fait part de cette offre promotionnelle.

Elle propose donc quatre offres différentes. Les trois premières sont des aller-retour vers la France depuis Alger, alors que la dernière concerne la ville de Constantine.

Les quatre « offres exclusives » proposées par Tassili Airlines sont les suivantes :

Alger – Paris – Alger : à partir de 31 323 DA

Alger – Strasbourd – Alger : à partir de 31 398 DA

Alger – Nantes – Alger : à partir de 32 366 DA

Constantine – Strasbourg – Constantine : à partir de 31 358 DA

Dans le même communiqué, la compagnie précise qu’elle sera présente au Salon International du Tourisme et des Voyages durant toute la durée de celui-ci soit du 29 au 02 octobre 2022 et ajoute que ces offres sont en vente directe au niveau de son stand, installé au pavillon central SAFEX.