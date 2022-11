Vols France – Algérie : les promotions se poursuivent chez Transavia

C’est visiblement la saison des promotions pour les compagnies aériennes. En effet, depuis le début de l’automne, ces dernières ne cessent d’exposer leurs plus belles offres pour séduire de plus en plus de clients. Ces derniers profitent des promotions pour programmer leur prochain voyage.

Au nombre des compagnies aériennes qui proposent des offres promotionnelles pour l’actuel mois de novembre 2022, on cite Transavia. En effet, cette compagnie aérienne fait profiter ses clients de plusieurs billets vers le territoire national au prix de 80 euros.

Sur la liste des meilleures offres de Transavia, figurent de nombreuses destinations en l’Algérie, dont celles vers Bejaia. Pour connaitre à quel niveau sont fixées les promotions de Transavia, nous avons procédé à une simulation des prix sur son site de réservation.

Vols Lyon – Bejaia : des billets en promotions chez Transavia

Au départ de Bejaia, Transavia dessert l’aéroport de Lyon. Et ce, notamment, à raison de deux liaisons par semaine, soit tous les mardis et les vendredis. Par ailleurs, l’actuel mois de novembre, ce spécialiste du bas prix fait profiter les voyageurs algériens des billets. Dont le prix ne dépasse pas les 60 euros.

Sur ce cette ligne, à partir du 15 novembre prochain, il est possible de réserver son aller simple au prix de 56 euros, le billet. Ce tarif s’applique sur tous les vols programmés pour ce mois de novembre 2022. Par ailleurs, ce prix s’applique également sur certains vols du prochain mois de décembre, dont ceux programmés jusqu’au 13 décembre 2022.

En revanche, sur son site de réservation, Transavia affiche un nombre limité de places. La raison pour laquelle les voyageurs doivent réserver dès maintenant pour profiter de cette offre.

La ligne Paris – Bejaia est-elle concernée par les promotions de Transavia ?

Transavia assure également la desserte de l’aéroport de Bejaia depuis la capitale parisienne. Les voyageurs de cette ligne aérienne profitent aussi des promotions de Transavia. En effet, il est possible de réserver son aller simple au même prix que la précédente route. Notamment à 56 euros seulement.

En revanche, si, au moment de la réservation, les billets à 56 euros ont été épuisés, il est possible de réserver à d’autre prix qui restent aussi intéressants. À titre d’exemple, le vol programmé pour le 14 et 26 novembre prochains. Qui, sont affichés au prix de 80 euros, sur son site de réservations. D’autres dates du mois de décembre 2022 sont aussi disponibles à ce même prix.