Vols France – Algérie : les prix des billets pour le mois d’octobre

Suite à la réouverture partielle des frontières aériennes, et dans le cadre du nouveau programme entré en vigueur le 28 août dernier, 75% de vols sont opérés entre l’Algérie et la France, soit 48 vols programmés chaque semaine, dont la moitié depuis l’Algérie et l’autre moitié depuis la France.

En effet, malgré ce nombre de vols opéré entre les deux pays précités, la demande reste élevée et les vols demeurent insuffisants.

Pour ce mois de septembre en cours, il ne reste pratiquement plus de billets d’avion mis en vente par les compagnies aériennes et les quelques billets disponibles encore sur le marché sont proposés à des prix exagérés. Notons que Transavia, Air France, et ASL Airlines n’ont commencé à mettre en vente les billets de vols du mois d’octobre qu’en fin de la semaine dernière.

Les prix proposés par Air France, ASL Airlines et Transavia en octobre

Dans ce contexte, la compagnie Air France a programmé durant le mois d’octobre deux vols réguliers de Roissy Charles De Gaulle à Alger (AF4144 par jour) pour 578 euros. Et de Roissy Charles De Gaulle à Oran (AF4146 chaque vendredi) pour 786 euros.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France, a quant à elle, opéré un grand programme de vols depuis Paris Orly à Alger, Oran et Constantine. Selon l’application de la compagnie, les billets vers Alger se vendent entre 355 et 530 euros au début du mois d’octobre. Pour les vols à destination d’Oran, le billet sera à partir de 390 euros, jusqu’à 530, tandis que vers Constantine, le prix du billet sera entre 355 et 530 euros.

Notons que pour un billet de vol de Montpellier à Alger, il faut payer à partir de 394 euros. Et pour la ligne Lyon – Alger, le prix du billet est à partir de 590 euros. Considérant ainsi cette ligne comme la plus chère de Transavia.

Pour la compagnie ASL Airlines, il est utile d’indiquer que les billets ne sont pas disponibles avant le 14 octobre prochain, tout en notant que le prix sera à partir de 469 euros.