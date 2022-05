Vols France – Algérie : les prix des billets en hausse ce mois de mai

La saison estivale approche à grands pas et les Algériens guettent déjà les bons plans pour préparer leurs vacances a l’étranger ou rentrer au pays afin de visiter les leurs. La compagnie aérienne Volotea avait repéré cette occasion et proposé une promotion qui fut de courte durée.

La compagnie espagnole avait proposé des vols France-Algérie à des prix plus qu’attrayants. En effet, pour aller à Alger depuis Bordeaux il ne fallait débourser que 43 euros, et pour se diriger vers Oran ou Constantine depuis Marseille les billets étaient affichés à 39 euros pour les allers simples.

Malheureusement, cette offre a été limitée dans le temps, et après écoulement des billets, les tarifs sont repartis à la hausse pour atteindre des tarifs toujours aussi excessifs pour des vols en mai ou en juin. Le prix le plus bas est affiché à 253 euros pour aller en Algérie et peut atteindre les 700 euros comme le vol Bordeaux – Alger affiché à 716 euros le 9 mai 2022. En ce qui concerne les deux autres villes opérant vers l’Algérie avec cette compagnie, les tarifs restent tout aussi élevés. Par exemple, le vol le moins cher disponible depuis Marseille vers Oran est de 352 euros contre des billets entre 172 et 609 euros pour un vol Marseille – Oran

Les compagnies françaises proposent des prix tout aussi élevés

En plus du manque de disponibilité des vols, la compagnie française Air France propose elle aussi des billets à des tarifs assez onéreux tout le long du mois de mai. En effet, pour un vol Paris – Alger, il faut compter au moins 603 euros pour un aller-retour sans bagage et 643 euros avec bagage.

En ce qui concerne Transavia ou ASL Airlines, considérées comme plus accessibles en termes de tarifs car « low cost », la situation n’est pas plus avantageuse pour les voyageurs. En effet, Transavia affiche des billets aller-retour entre Paris et Alger à partir de 314 euros alors que la compagnie ASL Airlines les affiche à 356 euros en moins.

Pour visiter l’Algérie, la diaspora se trouvant en France devra donc débourser dans tous les cas, des sommes assez élevées au vu des tarifs affichés par les diverses compagnies aériennes.