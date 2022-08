Vols France – Algérie : les prix de Transavia pour septembre 2022

Avec l’approche de la rentrée scolaire, la diaspora algérienne, qui a profité de l’été sur le territoire national, s’apprête à regagner son pays de résidence et reprendre sa vie quotidienne. Par ailleurs, une autre catégorie de voyageur se distingue, notamment ceux qui préfèrent prendre leurs vacances au mois de septembre.

Cependant, il devient difficile de dénicher un billet à petit prix à destination de l’Algérie, en cette période. En effet, les programmes aériens commencent déjà à afficher complet, c’est le cas des deux compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines, dont les billets sont indisponibles pour les lignes Paris – Alger et Strasbourg – Alger, respectivement.

La diaspora algérienne est également confrontée à un autre problème. Il s’agit bien évidemment de la cherté des billets. Les compagnies aériennes étrangers profitent de l’indisponibilité des places chez les transporteurs nationaux pour afficher des prix exorbitants sur la majorité des lignes. C’est le cas des billets au départ de Strasbourg vers Alger qui sont commercialisés au prix de 633 euros chez Transavia.

Vols Nantes – Alger : bons plans chez Transavia

Par ailleurs, Transavia a laissé une petite chance pour les Algériens qui souhaitent voyager, le mois de septembre prochain. En effet, elle propose en vente des allers simples reliant entre Nantes et Alger à des prix intéressants. Ainsi, ces passagers pourront rejoindre le territoire national à partir de ces destinations à moindre coût.

Si vous envisagez de voyager, le mois de septembre prochain, il est désormais possible de réserver votre billet à bord de Transavia au prix de 105 euros pour un aller simple entre Nantes et la capitale algérienne. Un tarif applicable pour la totalité des vols de ce mois, y compris pour les dates du 9, 15, 21 et 27 septembre 2022.

Vols France – Algérie : quels sont les prix de Transavia pour septembre 2022 ?

En plus de la ligne Nantes – Alger, Transavia dessert également d’autres routes à destination du territoire national. C’est le cas de la liaison Strasbourg – Alger qui affiche une hausse excessive des prix. En effet, les billets sur cette dernière sont disponibles en vente au prix de 630 euros pour le mois de septembre prochain.

Par ailleurs, hormis cette dernière, la compagnie low cost affiche des tarifs abordables, notamment pour les vols entre Lyon et Alger, dont le barre est fixée à hauteur de 150 euros pour la majorité des dates de ce mois. Mais aussi, pour les liaisons qui relient entre Montpellier et l’aéroport de Houari Boumediene affichées aux prix de 120 euros pour le mois de septembre prochain.

En ce qui concerne la ligne la plus fréquentée par les voyageurs algériens, notamment Paris – Alger, Transavia a prévu pour le mois de septembre 2022, des vols à seulement 105 euros. Vous pouvez également profiter d’un billet en aller simple au prix de 90 euros, si vous réservez en date du 20 et 25 septembre 2022.