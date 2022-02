Vols France – Algérie : les billets seront-ils plus chers en février ?

La cherté s’est doublement répandue dans nos vies à cause de la pandémie du Covid-19. Parmi les secteurs fortement impactés par cette cherté, le transport aérien en Algérie. Des billets à des prix exorbitants se vendaient, la communauté algérienne installée à l’étranger ne pouvait envisager un voyage vers l’Algérie.

L’espoir d’une baisse des prix s’estompe en voyant les prix du mois de janvier, et on n’est pas sorti de l’auberge pour les mois prochains. Chez Air France, les prix en février seront à partir de 77 331 DA le 13, 14, 24, 25, 26, 26 et le 28. Le meilleur tarif pour le deuxième mois de l’année sera à 75 616 DA pour le 15 février. Quant aux autres dates, les prix passeront par 83 493 DA, 92 944 DA, et 106 481 DA et 124 441 DA pour atteindre 156 272 DA.

Chez ASL Airlines, seront à partir de 429 euros pour le 17 février et 469 euros pour le 10, 13, 24, 25, 26, 27 février. La cherté persiste pour le plus grand malheur de la diaspora algérienne qui ne fait que renoncer à un retour en Algérie.

Est-ce vraiment du « low-cost » ?

Les compagnies aériennes à bas prix ont longtemps été pointées du doigts à cause de leur prix qui vont à l’encontre de leur politique, leur appellation mais surtout le rêve des billets pas chers qu’ils vendent. L’une de ces compagnies est Volotea, une compagnie low-cost qui opère des vols entre la France et l’Algérie.

Pour le mois de février, Volotea propose des billets aller simple Bordeaux – Alger à 397 euros pour le 24, à 717 euros pour le 10 et le 17. Quant à la ligne Marseille – Oran en février, les prix de tous les billets pour le 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 seront à 713 euros.