Vols France – Algérie : les billets à 35 euros de retour chez Volotea

En cette saison d’automne, les compagnies aériennes en profitent pour attirer davantage de voyageurs en leur proposant les meilleures offres, mais aussi en renforçant leurs programmes aériens, depuis et vers l’Algérie, pour les prochains mois. Dans ce même sillage, Volotea a récemment annoncé une nouveauté dans son programme.

Il s’agit du lancement de deux nouvelles lignes reliant le territoire national à la France. En effet, ce transporteur aérien a annoncé l’ouverture de deux nouvelles routes. Ces dernières sont en départ de Marseille vers Béjaia et Annaba. Et ce, à raison d’un vol hebdomadaire pour la ligne Marseille – Annaba, et de deux vols par semaine pour celle reliant entre Marseille et Béjaia.

Mais ce n’est pas tout. Pour séduire encore plus les voyageurs algériens, Volotea a prévu le retour de l’une de ces meilleures offres tarifaires. Ainsi, la diaspora algérienne peut voyager à moindre coût à bord de cette compagnie aérienne.

Vols France – Algérie : des billets à 35 euros chez Volotea

En effet, il s’agit du retour des billets à 35 euros chez Volotea. Pour ce mois de novembre, cette dernière affiche, sur son site de réservation, des allers simples à des prix super intéressants. Sont concernées par ces tarifs plusieurs lignes aériennes.

Parmi ces dernières, celles au départ de Marseille, vers, Sétif, Oran, Tlemcen, Bejaia, Constantine et Annaba. Pour l’ensemble de ces routes, Volotea commercialise des allers simples à seulement 35 euros. Par ailleurs, la ligne Bordeaux – Alger est également concernée par ces tarifs.

Une autre ligne est également concernée par l’offre à 35 euros de cette compagnie aérienne. Il s’agit de celle reliant entre l’aéroport de Lyon et celui de Sétif.

Pour rappel, en cette période, avec le niveau de concurrence qui bat son record, les compagnies aériennes desservant le territoire national, multiplient les offrent et les promotions. Offrant ainsi aux voyageurs algériens la possibilité de profiter d’un large choix depuis et vers le territoire national.