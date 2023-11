Vols France – Algérie : les aéroports de Paris fermés à cette date

Alors que les jeux olympiques 2024 se rapprochent en France, les aéroports commencent les préparatifs en marge des cérémonies d’ouverture et de clôture de cet événement. Le programme des vols depuis et vers la France sera perturbé.

En effet, la cérémonie d’ouverture se déroulera sur la Seine et ses abords, les autorités françaises ont précédemment annoncé qu’une zone de 150 km de diamètre ne sera pas en mesure d’être survolée.

Fermeture exceptionnelle des aéroports parisiens pendant la cérémonie d’ouverture des JO 2024

En marge de cette cérémonie d’ouverture et pour assurer la sécurité de tout le monde, les aéroports de Paris Roissy et Orly seront fermés pour le 26 juillet 2024. Cette mesure sera aussi étendue jusqu’aux aéroports Le Bourget, Beauvais et les aérodromes franciliens.

Par ailleurs, cette interdiction prendra effet de 19 heures jusqu’à minuit ce jour-là, avec un trafic régulé dès 17 heures. Les compagnies aériennes, les usagers habituels et les professionnels et les particuliers, sont donc invités à reporter leurs activités ou contourner cette zone pendant cette période.

De son côté, la direction générale de l’aviation civile DGAC a annoncé que des mesures supplémentaires seront prises tout au long de la période des JO 2024. Ainsi, les programmes aériens, des compagnies desservant la France, seront perturbés durant cette période.

Pour rappel, Air Algérie, Air France, ASL Airlines, Transavia et Volotea assurent la desserte de plusieurs aéroports algériens au départ des aéroports de Paris CDG et Orly. Cependant, les voyageurs qui ont déjà réservé leurs vols vont être indemnisés, quant aux horaires des vols plutôt dans la journée pourront être décalés.

