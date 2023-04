Vols France – Algérie : le trafic aérien s’annonce très perturbé le 1er mai

Le mouvement social contre la réforme des retraites s’intensifie de plus en plus en France. Dans ce sillage, le trafic aérien continue d’enregistrer des perturbations et des annulations de vols depuis et vers la France. En effet, la direction générale de l’aviation civile a demandé, à nouveau, aux compagnies aériennes, de réduire le volume de leurs vols depuis et vers plusieurs aéroports.

Le syndicat des contrôleurs aériens a déposé un nouveau préavis de grève couvrant la journée du 1 mai 2023. Et ce, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites promulguée à la mi-avril. Par ailleurs, la DGAC a demandé aux transporteurs aériens d’annuler plusieurs de leurs vols.

Grève du 1 mai : des annulations de vols sont attendues dans 9 aéroports français

Dans le cadre de cette nouvelle grève, la direction générale de l’aviation civile en France, a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 25 à 33 % le volume de leurs vols depuis et vers plusieurs aéroports. Sont concernés par l’annulation de 33 % des vols, les aéroports de Paris Orly, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et de Toulouse.

Par ailleurs, la DGAC a demandé aux aéroports de Paris CDG, Nice et Beauvais d’annuler 25 % des vols figurant dans leurs programmes. Pour rappel, ces annulations interviennent dans la période allant de la soirée du 30 avril jusqu’au 2 mai 2023 à 6 h.

Ainsi, la direction de l’aviation civile informe, dans un communiqué publié dans la soirée du mercredi 26 avril, que des perturbations et des annulations sont à prévoir. Et invite l’ensemble des voyageurs au départ des aéroports en question d’annuler leurs voyages dans la mesure du possible.

En ce qui concerne l’impact de cette grève sur le programme des vols vers l’Algérie. Les compagnies aériennes n’ont encore pas communiqué le nombre des vols annulés. Par ailleurs, plusieurs liaisons seront probablement annulées en raison de ce préavis de grève.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 1er mai 2023. pic.twitter.com/w44eeoF6fF — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) April 26, 2023

