Vols France – Algérie : le programme d’Air France, ASL et Transavia

A compter du 10 avril 2022, en effet, le nouveau programme des liaisons aériennes reliant l’Algérie et la France, approuvé le 28 mars dernier par une décision des autorités algériennes, devient opérationnel. Ainsi, parmi les 64 nouveaux vols attribués à Air Algérie, 49 seront opérés avec la France. La liaison Paris – Alger a été sensiblement relevée, avec la création de 19 vols hebdomadaires. Les transporteurs français profiteront du même quota de vols, soit 49 par semaine.

La compagnie ASL Airlines, conformément à son programme affiché, exploitera deux liaisons quotidiennes du 14 au 18 avril de l’année 2022.

De son côté, Air France annonce deux nouveaux vols prévus au départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle au cours de la période du 11 au 17 avril 2022. Ce sont les vols AF4148 et AF4140 qui répondraient aux besoins du nouveau programme d’Air France à destination de l’Algérie. Ils complètent le vol AF 4144 exploité depuis la réouverture des frontières.

Le programme de Transavia, pour sa part, ne fait l’objet à ce jour d’aucun changement. Les créneaux horaires de la filiale low cost d’Air France pourront être exploités ultérieurement ou opérer à partir de différentes villes françaises, telles que Lyon et Montpellier, où la compagnie est déjà implantée depuis plusieurs mois, ou bien encore Nantes où la compagnie peut créer une liaison inédite avec Alger.

Air France baisse ses prix pour les liaisons Marseille – Alger

La compagnie Air France, a actualisé son planning de liaisons à destination de l’Algérie ainsi que ses tarifs. La mise en place de la ligne Marseille – Alger a été effectuée, avec un seul vol par semaine.

En effet, chaque samedi, le vol AF 1490 d’Air France assurera un vol entre Marseille et Alger. En ce qui concerne les tarifs, ils restent élevés : pour un aller simple adulte en classe économique, ce dernier est au tour de 650 euros. Par ailleurs, Air France a réduit les prix de la ligne Paris – Alger pour le mois d’avril 2022. Ceux-ci sont fixés à partir de 410 euros, toujours pour un aller simple en classe économique.

Les prix des vols d’air Algérie depuis les villes Française

La mise en place de 19 nouvelles rotations dans ce créneau ne change rien aux tarifs. En effet, les billets d’avion restent inaccessibles pour tous les budgets. Les familles ayant des enfants et disposant de moyens financiers limités et qui comptaient passer un moment pendant le Ramadan ont intérêt à renoncer à ce voyage au vu des tarifs appliqués par Air Algérie.

La même chose s’applique sur les vols en provenance de Paris, et peut se faire à partir de plusieurs autres villes françaises que dessert Air Algérie, notamment Marseille, Lyon, Toulouse ainsi que Nice. En effet, les liaisons au départ et à destination de Lille ne figurent pas encore sur le site d’Air Algérie, ainsi que les liaisons entre Lyon – Constantine et Lyon – Oran.

Ainsi, un aller simple reliant Marseille et Alger est fixé à un prix avoisinant les 300 euros. Alors qu’ un aller retour coûte, pour sa part, environ 450 euros.