Vols France – Algérie : lancement d’une nouvelle ligne chez Transavia

Dans le cadre du nouveau programme établi par le ministère des transports, Air Algérie bénéficie d’environ 49 vols opérant entre le territoire national et le territoire Français. De plus, et en vertu du principe de réciprocité, les compagnies aériennes étrangères ont elles aussi été renforcées par une augmentation des dessertes à destination du territoire national.

Ces derniers jours, tout le monde a constaté la réactivité enregistrée sur le secteur aérien national, entre Air Algérie et compagnies étrangères, les planning des vols ne cessent de s’améliorer. Entre, réouverture de nouvelles lignes et aéroports, augmentation des dessertes et surtout les bons plans qui ont permis à la diaspora algérienne de passer des moments avec leurs proches.

La compagnie aérienne française low cost Transavia lancera une nouvelle liaison reliant la France à l’Algérie, et ce à compter de la semaine prochaine. C’est la ligne Nantes-Alger, indique le site officiel de l’aéroport de cette ville du nord de la France. Toujours selon la même source, la compagnie filiale d’Air France proposera des dessertes entre ces deux villes au minimum jusqu’à la fin du mois d’octobre 2022.

Transavia a mis en vente sur son site internet des vols sur cette liaison depuis le 13 avril 2022. Les prix sont à partir de 190 euros pour une personne en classe économique depuis Nantes. De plus, les liaisons auront donc lieu à raison d’une fois par semaine, chaque mercredi, tel est indiqué sur le site de Transavia. En outre, le tarif de la liaison Alger-Nantes est à compter de 94 euros par personne, ce qui implique que le vol aller-retour reviendra au prix de 284 euros, tarif qui ne tient pas compte des bagages enregistré.

Annulation de tous les tarifs promotionnels?

Contre toute attente, Air Algérie a lancé le 3 Avril dernier de nouvelles offres promotionnelles, permettant ainsi aux voyageurs algérien de se procurer des billets à des prix abordables en comparaison avec ce qui a été déjà pratiqué. Ses concurrents, à savoir les compagnies étrangères, ont fait de même, y compris Transavia.

Cependant, ce lundi 4 avril 2022, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux. Elle annonce que tous les billets à prix promotionnels à destination de la France et de l’Algérie vont être annulés, incitant au passage les voyageurs à ne pas se les procurer pour éviter un tel risque. Et pour cause, les compagnies aériennes qui mettent en vente des liaisons non autorisées pour les annuler un peu plus tard.

« Tous les billets seront annulés une fois qu’ils auront prix l’argent, faites attention » ont alerté de nombreux utilisateurs sur le réseau social Facebook. Beaucoup d’Algériens en France sont préoccupés par cette hypothèse, et se posent la question de savoir s’ils peuvent réellement faire confiance à ces transporteurs et réserver des vols à destination de leur pays.