Vols France – Algérie : la vente des billets lancée chez Transavia

L’Algérie traverse ces dernières semaines une vague de contaminations particulièrement meurtrière. La Covid-19 fait des ravages. Face à cette situation, une réunion du conseil des ministres a été tenue hier, présidée par le président Tebboune.

Le confinement dans plusieurs wilayas du pays a été durci, mais les frontières restent ouvertes. Suite à cette décision, les voyageurs qui espéraient la continuité des vols entre la France et l’Algérie peuvent enfin respirer.

Bien entendu, Air Algérie n’est pas la seule compagnie aérienne qui est autorisée à assurer des dessertes entre la France e l’Algérie. D’autres compagnies Françaises, dont Transavia, relient, elles aussi, les deux rives.

Transavia met ses billets en vente

Aujourd’hui, la compagnie aérienne française Transavia a annoncé, via son site web, avoir mis en vente de son prochain vol au départ de la France à destination de l’Algérie. Il s’agit du vol en aller-retour reliant l’aéroport de Paris Orly à celui de la ville d’Oran

Les deux vols sont prévus pour ce jeudi 29 juillet, annonce la compagnie aérienne française, qui précise que ses clients peuvent désormais acheter les billets sur son site web. La compagnie low cost, filiale d’Air France, indique également que « Les réservations pour les enfants mineurs non accompagnés ne sont pas autorisées sur les vols à destination de l’Algérie, car les tests PCR, l’acheminement et le séjour dans les hôtels dédiés ne peuvent être effectués dans les meilleures conditions pour des enfants mineurs non accompagnés ».

En outre, Il est à noter que les voyageurs devront, en plus du prix du billet, s’acquitter aussi des frais du confinement dans un hôtel, ce qui reste obligatoire en arrivant en Algérie. Par ailleurs, les dernières mesures prises par le gouvernement font que plusieurs hôtels vont être mobilisés afin d’accueillir les malades atteints de Covid-19, ce qui risque de poser des problèmes dans l’accueil des voyageurs dans les prochains jours.