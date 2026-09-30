Vols France-Algérie : des billets dès 49 € pour l’hiver 2026-2027

La saison aérienne d’hiver s’ouvre le 25 octobre sur les lignes entre la France et l’Algérie. Ventes ouvertes chez ASL Airlines, nouvel avion chez Transavia, fréquences réduites chez Volotea : le paysage évolue. Voici, compagnie par compagnie, ce qui change pour les voyageurs jusqu’à fin mars 2027.

Les compagnies aériennes basculent le 25 octobre sur leur programme d’hiver. Ce calendrier court jusqu’au 27 mars 2027. Il tombe en pleines vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre en France. Pour les familles, c’est le moment de comparer les offres. Nous avions déjà détaillé les prix des vols Paris-Alger pour la Toussaint.

Air Algérie : le réseau le plus large

La compagnie nationale reste l’un des principaux opérateurs entre les deux pays. Cet hiver, elle relie l’Algérie à dix villes françaises : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg et Montpellier.

La ligne Strasbourg – Alger sera maintenue, avec deux vols par semaine, les mardis et samedis. Ce programme court du 24 octobre 2026 au 26 mars 2027. Air Algérie a par ailleurs ouvert le 14 septembre une ligne directe entre Alger et Berlin, qui restera directe cet hiver.

Les horaires et les tarifs sont disponibles sur le site officiel d’Air Algérie.

Transavia : un nouvel avion sur Paris-Orly-Alger

La filiale à bas coût d’Air France-KLM a ouvert ses réservations pour l’hiver dès le 12 mars. Ses vols sont en vente du 25 octobre 2026 au 27 mars 2027. La ligne Marseille – Oran, lancée au printemps, devient régulière pour la saison. Elle comptera deux vols par semaine, le mercredi et le samedi.

Transavia introduira aussi l’Airbus A320neo sur certains vols Paris-Orly – Alger à partir du 25 octobre. Cet avion remplacera le Boeing 737-800 sur une partie des rotations quotidiennes. À Strasbourg, la compagnie ajoutera un vol le vendredi vers Alger sur certaines périodes.

Cet hiver, Transavia relie sept villes françaises à l’Algérie : Paris-Orly, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Toulouse et Strasbourg. Elle dessert six villes algériennes, pour un total de 19 lignes :

Alger : depuis Paris-Orly, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Toulouse et Strasbourg ;

: depuis Paris-Orly, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Toulouse et Strasbourg ; Oran : depuis Paris-Orly, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse ;

: depuis Paris-Orly, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse ; Constantine et Béjaïa : depuis Paris-Orly et Lyon ;

: depuis Paris-Orly et Lyon ; Sétif et Tlemcen : depuis Paris-Orly uniquement.

Sur le site de la compagnie, les prix d’appel démarrent à 49 €, sur Marseille – Alger et Toulouse – Oran. Au départ de Paris-Orly, ils vont de 72 € pour Oran à 90 € pour Constantine. Ces tarifs, relevés le 30 septembre, concernent un nombre limité de places et varient selon les dates.

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ASL Airlines France : les ventes d’hiver ouvertes

ASL Airlines France a ouvert les ventes de son programme d’hiver le jeudi 10 septembre. La compagnie avait auparavant prolongé ses vols pour les vacances de la Toussaint.

Selon son site, elle exploite 15 lignes entre sept aéroports français et sept villes algériennes :

Alger : depuis Paris-Charles-de-Gaulle, Lyon, Lille, Mulhouse et Clermont-Ferrand ;

: depuis Paris-Charles-de-Gaulle, Lyon, Lille, Mulhouse et Clermont-Ferrand ; Oran : depuis Lille, Mulhouse et Perpignan ;

: depuis Lille, Mulhouse et Perpignan ; Béjaïa : depuis Paris-Charles-de-Gaulle, Lille et Saint-Étienne ;

: depuis Paris-Charles-de-Gaulle, Lille et Saint-Étienne ; Constantine : depuis Mulhouse ;

: depuis Mulhouse ; Annaba : depuis Paris-Charles-de-Gaulle ;

: depuis Paris-Charles-de-Gaulle ; Sétif et Tlemcen : depuis Lille.

Lille s’impose comme la principale base d’ASL vers l’Algérie, avec cinq destinations. Cet été, le programme de la compagnie comptait seize lignes. Nous avions présenté ce programme de l’été 2026 en janvier.

Volotea : des fréquences en baisse

Volotea réduit son programme d’hiver au départ de la France, comme nous l’avons détaillé ce mercredi. La ligne Marseille-Béjaïa passera à deux vols par mois en janvier et février 2027. La compagnie réduit aussi son offre sur Marseille-Tlemcen.

Plusieurs lignes conservent en revanche toutes leurs fréquences :

Marseille-Alger et Marseille-Oran : sept vols par semaine chacune ;

sept vols par semaine chacune ; Lyon-Sétif : quatre vols par semaine ;

quatre vols par semaine ; Marseille-Constantine : trois vols par semaine ;

trois vols par semaine ; Bordeaux-Oran : deux vols par semaine.

En janvier, Volotea annonçait pourtant jusqu’à 14 vols par semaine en hiver sur Marseille-Alger.

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Air France vend des vols vers trois villes algériennes

Air France relie toujours Paris-Charles-de-Gaulle à Alger. La compagnie vend aussi des billets vers Oran et Constantine au départ de Paris. Au départ des villes de province, comme Marseille, Lyon, Nantes ou Toulouse, ses vols passent par une correspondance à Paris.

Sur son site, les prix d’appel démarrent à 141 € l’aller-retour entre Paris et Alger, pour des voyages en novembre. Ils atteignent 147 € vers Oran et 223 € vers Constantine. Avec une correspondance, comptez à partir de 166 € au départ de Nantes et 176 € au départ de Montpellier. Les tarifs grimpent à 186 € depuis Marseille ou Toulouse, et à 197 € depuis Lyon. Ces prix, relevés le 30 septembre, portent sur des dates précises et évoluent selon le remplissage.

Vueling a réaminagé ses vols vers l’Algérie

La compagnie espagnole Vueling a abandonné ses vols directs entre Marseille et l’Algérie le 28 mars 2026. Un arrêté des autorités françaises du 23 septembre 2025 avait limité ses droits d’exploitation. La compagnie devait initialement opérer jusqu’au 30 juin 2026.

Vueling propose désormais Alger et Oran avec une correspondance à Barcelone. Sa ligne Marseille – Barcelone reste programmée cet hiver. Depuis l’Espagne, la compagnie continue en revanche de relier directement l’Algérie, notamment au départ de Barcelone et d’Alicante.

Son retrait a profité à deux concurrents. Volotea a repris la ligne Marseille – Alger dès le 29 mars, avec sept vols par semaine. Transavia a lancé Marseille – Oran le 10 avril.

Nos conseils avant de réserver

Réservez tôt : la Toussaint et les fêtes de fin d’année restent les périodes les plus chargées.

la Toussaint et les fêtes de fin d’année restent les périodes les plus chargées. Comparez les aéroports : une ville voisine peut offrir plus de choix ou de meilleurs tarifs.

une ville voisine peut offrir plus de choix ou de meilleurs tarifs. Surveillez vos vols : les programmes d’hiver peuvent encore évoluer d’ici le départ.

les programmes d’hiver peuvent encore évoluer d’ici le départ. Connaissez vos droits : en cas d’annulation, consultez notre guide sur les droits des passagers en cas de grève.

Les horaires, fréquences et tarifs peuvent changer. Il est recommandé de vérifier chaque vol sur le site de la compagnie avant le départ.

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